Piazza Affari attesa in rialzo in avvio | più caute le Borse europee Oggi i conti delle

finanza

: .@CarloBonomi_ Presidente #Assolombarda interviene a Piazza Affari @TgrLombardia: “Il #DecretoDignità sta creando u… - Assolombarda : .@CarloBonomi_ Presidente #Assolombarda interviene a Piazza Affari @TgrLombardia: “Il #DecretoDignità sta creando u… - gaffinosim : RT @24finanza: Europa stretta tra timori dazi e super Apple, Piazza Affari parte in sordina - carlobenetti : Oggi 1/8 sarò ospite a Piazza Affari su RAI 3, alle 14:50, a commentare la giornata economica e finanziaria -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Prevista apertura poco mossa invece per le, indell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...