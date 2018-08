Petrolio | in calo a Ny a 67 | 68 dollari

USA - in calo le scorte settimanali di Petrolio : Teleborsa, - Frenano oltre attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa, dopo la crescita della settimana precedente. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia ...

Petrolio : in calo a 67 - 69 dollari : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Quotazioni del Petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a settembre perdono 20 centesimi sa 67,69 dollari al barile. Il ...

Petrolio : in calo a 68 - 12 dollari : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Il Petrolio è in calo a 68,12 dollari per il barile Wti e a 72,98 dollari per il Brent.

Petrolio in calo a Ny a 68 - 2 dollari : ANSA, - NEW YORK, 19 LUG - Il Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,68% a 68,29 dollari al barile.

Petrolio : in forte calo a Ny : ANSA, - NEW YORK, 16 LUG - Il Petrolio in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,28% a 69,41 dollari al barile. 16 luglio 2018

Petrolio : in lieve calo a 70 - 26 dollari : ROMA, 13 LUG - le quotazioni del Petrolio sono ancora in lieve discesa con i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto che sul mercato after hour di New York cedono ancora 4 centesimi a 70,26 ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 70 - 33 dlr : New York, 12 lug. (AdnKronos/Dpa) – chiude in lieve calo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 70,33 dollari al barile, in calo di 5 cents.

Usa : in calo oltre le attese le scorte di Petrolio : In calo oltre le attese le scorte di greggio degli Usa secondo quanto reso noto dall'Eia, la divisione del Dipartimento dell'energia a stelle e strisce.

Petrolio - brusco calo dei prezzi. Gli USA giocano al rialzo su guerra dazi : Si muovono al ribasso le quotazioni di Petrolio lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. Il West Texas Intermediate , WTI, statunitense viaggia attualmente a 73,3 dollari al barile, -1,09%,. ...

Petrolio : apre in calo a Ny - 72 - 3 dollari : ANSA, - WASHINGTON, 6 LUG - Il Petrolio apre in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,82% a 72,34 dollari al barile.

Petrolio in calo. E Descalzi - Eni - punta a quota 70 dollari : Gli investitori temono a questo punto che i tre maggiori Paesi produttori di Petrolio al mondo, vale a dir e Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita , raggiungano un accordo che preveda un ulteriore ...

Petrolio visto in calo : Trump chiede ai sauditi aumento produzione : ... concordando sulla necessità di mantenere stabili i mercati petroliferi e la crescita dell'economia globale, ma senza fornire alcun dettaglio. Dal canto suo Riad ha confermato la conversazione ...