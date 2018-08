Pestato a sangue giovane di colore

Razzismo - giovane di colore insultato e Pestato a sangue/ Ultime notizie Palermo - identificate due persone : Razzismo, giovane di colore insultato e pestato a sangue: Ultime notizie Lercara Friddi, le forze dell'ordine hanno identificato due persone ritenute responsabili(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:21:00 GMT)

Palermo : giovane di colore Pestato a sangue - due denunciati tra cui un minore : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Un giovane ragazzo di colore, cittadino italiano, Davide Mangiapane, è stato pestato a sangue da due giovani, che sono già stati identificati e denunciati, tra cui un minorenne. E' accaduto lo scorso 21 luglio a Lercara Friddi (Palermo), ma la notizia è emersa solo oggi

Mestre - Pestato a sangue militante di destra : L a violenza politica in Italia prosegue, anche se non sempre fa notizia come avviene invece per altri fatti di cronaca. A Mestre , fuori da un bar del centro, un giovane militante di CasaPound è stato aggredito ...

Fa un complimento a un uomo e viene Pestato a sangue : Folle serata di violenza lo scorso mercoledì a due passi da via Lecco, in quella che da anni è ormai ribattezzata la gay street di Milano. Verso le 23, come raccontato da Luca De Vito e Franco Vanni su "...

Ragusa : romeno Pestato a sangue per 25 euro - arrestati 3 connazionali : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Hanno un volto gli autori del pestaggio avvenuto pochi giorni fa nel Ragusano. Per gli investigatori sono Jean Irinel Bonculescu, 33 anni, Vasile Mocanu, 27 anni, e Adrian Petras, 30 anni, ad aver picchiato a sangue un loro connazionale per rubargli pochi euro. Per loro si sono adesso spalancate le porte del carcere di Ragusa. I carabinieri della Compagnia di Vittoria, infatti, hanno dato esecuzione al ...