Persino gli imprenditori M5s stroncano il testo

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Erano la testa d'ariete per la "conquista del Nord". Da sempre un territorio difficile per le ambizioni del M5s. Adesso, dopo il varo del "decreto Dignità", stazionano nelle retrovie del grillismo, pronti ad abbandonare Luigi Di Maio. Glidel Lombardo-Veneto un tempo vicini al verbo di Grillo e Casaleggio, potrebbero accelerare il processo di scomparsa dei pentastellati dalle realtà più produttive d'Italia.Lo stato maggiore è preoccupato. C'è chi parla di una possibile "dissoluzione totale del M5s in Lombardia e Veneto". Conseguenza di una sorta di "patto di desistenza" con la Lega. Una strategia, come abbiamo raccontato su queste pagine il 28 ottobre scorso, portata avanti da Davide Casaleggio già con i referendum per l'autonomia, molto prima delle elezioni politiche e della firma del contratto di governo con Matteo Salvini. Nell'ultimo mese, il dl Dignità ha fatto da ...