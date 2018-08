Perde il sussidio e finisce sotto un ponte con la madre 87enne | “C’erano drogati e ratti”

fanpage

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Darius conforta suamalata di demenza senile in una stanza d'albergo dopo aver trascorso una notte all'addiaccio vicino a un canale di Birmingham, in Regno Unito. L'uomo è disoccupato da tempo: "Non posso lasciarla da sola, è invalida e non parla neanche in inglese. Ci hanno abbandonati".