Perché sempre più persone trovano lavoro sulle app di incontri

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio Perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Perché inventiamo sempre nuovi problemi : Concetti come quelli di “trauma” o di “violenza” sono stati estesi fino a includere cose delle quali nessuna generazione precedente si sarebbe preoccupata. Leggi

I coupon piacciono sempre di più agli italiani : ecco perchè : Cresce in Italia sempre di più il commercio elettronico. I numeri certificano anche nel 2018 l’apprezzamento degli italiani per gli

Perché il futuro dei taxi in Italia potrebbe cambiare per sempre : “Da oggi i tassisti sono liberi di scegliere con quali e con quanti operatori lavorare e tutti i nostri passeggeri potranno avere a disposizione una flotta di taxi più ampia ed un servizio ancor più efficiente e di qualità. Operiamo in tutta Europa solo con tassisti con licenza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti, innovando un settore storicamente tradizionale senza però stravolgerne le fondamenta. Le ...

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco Perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Emma Bonino : «Non ho figli Perché non so dire per sempre» : Da militante a ministra, in politica ha ricoperto con grinta tutti i ruoli. "Ma per diventare madre ci vuole ancora più coraggio: non l'ho avuto" confessa Emma Bonino . Che, a 70 anni, combatte con la stessa energia per l'E ...

Dire bugie non è sempre sbagliato. Ecco Perché : Ad esempio possiamo mentire su quanto sport pratichiamo, su quello che ci piace fare nel tempo libero. La 'bugia delle bugie' è Dire di essere una persona onesta, dimenticandoci della volta in cui ...

Buoni pasto - sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali : ecco Perché : La Qui ticket, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei Buoni pasto, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari dei Buoni pasto perché molti esercizi commerciali, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato i Buoni pasto non possono più ...

Sport : Perché da sempre ci piace - e ci aiuta - il gioco di squadra : Le competizioni a squadre hanno plasmato le abilità fisiche e psicologiche dei primi esseri umani. A suggerirlo è uno studio pubblicato su Human Nature

Perché gli sviluppatori AAA puntano sui giochi come servizi e l'universo indie si sta concentrando su sempre meno generi? : Rami Ismail non è semplicemente il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) ma è in generale una personalità estremamente rispettata e ammirata all'interno dell'industria videoludica. Le sue opinioni sull'attuale stato del nostro medium non possono che incuriosire ed essere analizzate con particolare attenzione.come riportato da Rock Paper Shotgun, Ismail, ha ricoperto il ruolo di moderatore in una serie di ...

Intolleranza al glutine : Perché sempre più italiani ne soffrono : Sono sempre di più gli italiani che, negli ultimi anni, hanno scoperto di soffrire di celiachia o di Intolleranza al glutine. Ma da dove nascono questi disturbi, e perché i casi di chi ne è vittima sono in aumento? A fare un po’ di chiarezza sull’argomento è stato il TG1, che ha realizzato un approfondito servizio sul tema. Una troupe si è recata in Sicilia, dove alcuni terreni sono dedicati alla coltura dei grani antichi. perché ad ...

Estate e abbronzatura : Perché al sole è sempre meglio proteggersi : (Foto via Pixabay) Non c’è società scientifica, istituzione sanitaria governativa. associazione di ricerca sui tumori che non dediche pagine, monografie, video, infografiche e faq per ricordare l’importanza delle prevenzione quando ci si espone al sole. perché se da una parte appare impossibile ignorare questo fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori (e non solo: la Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ...

In Russia i Mondiali più belli di sempre grazie a VAR e fair play : ecco Perché il criterio dei cartellini gialli è il più giusto : Se stiamo assistendo ai Mondiali di calcio più belli di sempre è anche grazie all’introduzione da parte della FIFA della moviola in campo e dei criteri del fair play per il passaggio del turno su cui soltanto in Italia si stanno facendo grandi polemiche. Discussioni inspiegabili, se pensiamo che nelle precedenti edizioni funzionava con … il sorteggio! Cosa ci può essere di più triste, drammatico, anti-meritocratico di un ...

Perché la seconda stagione di Glow è una delle migliori di sempre : Se la prima aveva destato una vivace curiosità, la seconda stagione di Glow è qualcosa di davvero sorprendente ed eccezionale. Non capita spesso, infatti, che uno spunto narrativo di per sé esile (una serie su uno show tv di wrestling femminile) condito da un’estetica ormai ridondante (il glamour degli anni Ottanta) diventi il pretesto per una storia profonda e ricca di sfaccettature come questa. In particolare i nuovi episodi, disponibili ...