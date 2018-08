' Per proteggere le donne' | non vogliono la Confessione

Sette consigli Per proteggere i dati aziendali (secondo Samsung) : Oggi, l’utilizzo degli smartphone nell’ambiente di lavoro, ha reso ancora più delicato il problema della vulnerabilità delle aziende, per questo è fondamentale adottare delle pratiche a supporto della sicurezza dei nostri dispositivi digitali. Ecco Sette pratiche da adottare per proteggere i dati aziendali (e non solo): Mantenere il dispositivo aggiornato Spesso gli utenti credono che l’aggiornamento del ...

L'India assume trans e eunuchi Per proteggere le donne dagli stupri : Che in India esista un grave problema di violenza contro le donne è un fatto noto da tempo. Basta guardare quanti sono i taxi che portano orgogliosamente l'adesivo 'io aderisco alla campagna contro ...

Ambiente - la proposta del Ministro Costa : “Caschi verdi” Unesco Per proteggere la natura : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervistato da La Repubblica, annuncia una proposta unica nel suo genere, una task force Onu per salvare le aree green del pianeta, dei “Caschi verdi”: “I primi contatti, ancora informali, con l’Unesco, sono stati molto incoraggianti. La nostra è una proposta italiana: in questo campo abbiamo uno straordinario patrimonio di competenze e professionalità che vanno dalle università a tanti ...

Iran : Ue - ok a misure Per proteggere imprese da sanzioni Usa : "Siamo determinati a mantenere vivo l'accordo" sul nucleare, ha ribadito Mogherini, ricordando che "è nell'interesse della sicurezza, della regione e del mondo". Molte grandi aziende europee hanno ...

Ecco YouTube Copyright Match Tool Per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

Ecco YouTube Copyright Match Tool Per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

WhatsApp - presto una funzionalità Per proteggere gli utenti dai link sospetti (RUMORS) : Gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea WhatsApp lavorano notevolmente per migliorare uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti Smartphone. Per quanto anche Telegram e Messenger di Facebook siano molto utilizzati dagli utenti, l'applicazione dall'icona verde rimane sempre la più apprezzata, sopratutto dopo le ultime novita' riguardanti i gruppi chat. Il problema di fondo che ha però sempre riguardato WhatsApp è ...

WhatsApp - presto una funzionalità Per proteggere gli utenti dai link sospetti (RUMORS) : Gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea WhatsApp lavorano notevolmente per migliorare uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone. Per quanto anche Telegram e Messenger di Facebook siano molto utilizzati dagli utenti, l'applicazione dall'icona verde rimane sempre la più apprezzata, sopratutto dopo le ultime novità riguardanti i gruppi chat. Il problema di fondo che ha però sempre riguardato WhatsApp è ...

Eritemi - eczemi - nei : dieci consigli Per proteggere la pelle dal sole : Sì alla tintarella, ma senza strafare: con le vacanze alle porte e il primo sole dell’estate i rischi per la pelle e la salute sono sempre in agguato. Eritemi, eczemi e nei...

Dalle terapie sperimentali ai vaccini - percorsi condivisi Per proteggere tutti : Il mese scorso il Presidente Trump ha firmato la legge chiamata "right-to-try" che consente ai malati terminali di richiedere alle case farmaceutiche l'accesso a terapie sperimentali anche al di fuori della partecipazione al relativo studio clinico per cui non sarebbero altrimenti idonei.In base a questa legge, è sufficiente che la terapia abbia superato il primo livello del percorso di approvazione perché l'agenzia del farmaco ...

Tutta la classe si vaccina Per proteggere il compagno malato : Tutti vaccinati per raggiungere quell’immunità di gregge che mette al sicuro il compagno di classe che lotta contro il tumore. È stata l’iniziativa dei ragazzi della quinta E del liceo Arnaldi di Novi Ligure, nell’Alessandrino. Il loro compagno, Simone, 18 anni, ha un osteosarcoma, un tumore maligno dell’osso: deve sottoporsi a terapie debilitanti ed è sempre esposto al rischio di infezioni che potrebbero avere conseguenze serie. La ...

Da terra di narcos a patrimonio Unesco - in Colombia il più grande parco Per proteggere la foresta pluviale : Consapevoli che l'Amazzonia è una delle 11 regioni al mondo con il maggior rischio di deforestazione, enti come Heritage Colombia, Alistair Monument e Wwf saranno costantemente impegnati nella ...

CF : mezzo milione Per proteggere ebrei e musulmani da violenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dl Dignità - Di Maio : Per proteggere i più deboli ma non contro le imprese : Insorge Confindustria: Il decreto Dignità, primo vero atto collegiale del nuovo governo, è anche per questo un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Il risultato sarà avere meno lavoro ...