Per Marcello Foa e per il centrodestra arriva il giorno della verità

: Alessandro Di Battista difende Marcello Foa: 'Criticato per le sue idee, è fascismo' - HuffPostItalia : Alessandro Di Battista difende Marcello Foa: 'Criticato per le sue idee, è fascismo' - ilpost : Vicino a Salvini e molto morbido con la Russia di Putin, noto per il suo antieuropeismo e per aver spesso contribui… - GiuseppeConteIT : Per la #Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della princip… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidenteRai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il "parere vincolante" dei due terzi dei componentibicamerale, composta da 40 tra deputati e senatori. Si tratta di 27 voti: la maggioranza M5s-Lega, che lo ha indicato, ne ha solo 21, quindi non sufficienti anche se si sommano i due di Fratelli d'Italia che ieri, con Giorgia Meloni, ha sciolto la riserva a favore di Foa. La 'diserzione' dei sei (escludendo il presidente Alberto Barachini) azzurri presenti in ...