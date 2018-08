Per festeggiare i 30 anni del locale | al Cocoricò arriva Deadmau5

Pensate di sentirvi in forma? Forse non avete mai visto cosa fa questo signore Per festeggiare i suoi 102 anni : I nipoti portano al lago il proprio nonno per il suo compleanno. Dalla poppa della barca, la ragazza lo tiene per un braccio e i presenti gli dicono di stare attento, preoccupati che possa scivolare. Ma appena lei molla la presa, lui si tuffa e si fa una bella nuotata. Ah, il nonno aveva appena compiuto 102 anni. L'articolo Pensate di sentirvi in forma? Forse non avete mai visto cosa fa questo signore per festeggiare i suoi 102 anni proviene da ...

Eva Kant compie 55 anni - un volume speciale di Diabolik Per festeggiare la ladra dagli occhi verdi : “Prima di lei solo sciacquette” : La sua figura agile e biondissima è ispirata a quella di Grace Kelly e Kim Novak. Il cognome invece è quello del filosofo Immanuel, di cui Angela Giussani era una fine conoscitrice. Eva Kant compie 55 anni (di vita editoriale, s’intende). Per festeggiare, la casa editrice Astorina e Mondadori Oscar INK le dedicano un volume speciale: Eva Kant entra in scena, 184 pagine che ripercorrono il primo incontro tra la ladra con gli occhi verdi e il Re ...

Al festival Alta Felicità : 'La svolta sulla Tav? Presto Per festeggiare' : Il dibattito sulla Torino-Lione deflagra nei giorni del festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in programma a Venaus, in Valle di Susa, nel fine settimana. Suo direttore ...

La Settimana del Commercio si allunga Per festeggiare i 35 anni : ... il momento è difficile, organizzare la Settimana è quasi un "miracolo" eppure noi siamo convinti che sia uno strumento fondamentale per rilanciare l'economia del territorio. Gli eventi lo sono per ...

Per festeggiare la Coppa del Mondo i tifosi francesi hanno scatenato un terremoto. Anzi una serie : Una serie di piccole scosse ha colpito l’intera Francia domenica 15 luglio 2018, nel cuore del pomeriggio. Vibrazioni del suolo che hanno fatto muovere alcuni sismografi, 74 in totale, del Paese intero, dalla Bretagna alla Costa Azzurra. Né danni né scene di panico, in ogni caso. Anzi. In tutto il Paese si sono registrate soltanto gioia e una felicità immensa, irrefrenabile. Una voglia di gridare, correre, ...

George di Cambridge compie 5 anni/ Kate Middleton in vacanza ai Caraibi Per festeggiare il primogenito : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Ad Albissola una serata Per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku : L'Associazione La Fornace quando, qualche mese, nel suo programma estivo aveva inserito, in concomitanza con la Notte Bianco&blu, una serata per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku,...

Deschamps Elysees e non solo. La metro di Parigi rinomina 6 stazioni Per festeggiare i Mondiali : La metro di Parigi celebra la vittoria della nazionale francese ai Mondiali di calcio rinominando, per un giorno, sei stazioni.Così la fermata Avron della linea 2 prenderà il nome "Nous Avron Gagnè", tradotto "abbiamo vinto". La fermata Charles de Gaulle-Etoile cambia in "On a 2 ètoiles", le due stelle riferimento alle due coppe Mondiali vinte finora. La stazione Victor Hugo diventa "Victor Hugo Lloris", in onore del ...

Bimbi 'dipinti' con l'arcobaleno Per 'festeggiare il Gay Pride' : scoppia la polemica : Bimbi colorati per il gay pride, è bufera 'Laboratori di pittura e scrittura, letture orientate al mondo omosessuale'. E' quanto sarebbe accaduto all'interno di un centro estivo per Bimbi : a raccontarlo è la testata 'Quotidiano Nazionale', che rivela i particolari della vicenda. Si tratterebbe di ...

Tour de France 2018 - Dylan Groenewegen : “Mi sentivo bene - contento Per la vittoria : voglio festeggiare questa sera” : Dylan Groenewegen ha vinto la settima tappa del Tour de France: l’olandese ha sconfitto Fernando Gaviria e Peter Sagan al termine di una volata regale sul traguardo di Chartres dopo addirittura 231 chilometri. La frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle ha sorriso al 25enne che lo scorso anno si era imposto sui Campi Elisi a Parigi. L’uomo della Lotto NLJumbo ha trionfato nettamente e si è portato il dito alla bocca ...

Bye bye vitalizi - "una misura illegittima e ingiusta" : Perché c'è poco da festeggiare : Con spumante e palloncini gialli, cori e poca sobrietà, ieri il Movimento Cinque Stelle ha festeggiato il "bye bye ai vitalizi" dopo

Diventa primario - chiude il reparto Per festeggiare : incarico revocato : Il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato da oggi l’incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare conferito al dottor Francesco Pignatelli “per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario” in relazione alla chiusura del reparto nella notte tra venerdì e sabato scorsi “in ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party Per festeggiare subito dopo l'abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...