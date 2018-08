Per Berlusconi ancora esami al San Raffaele

Salvini fa visita a Berlusconi ricoverato in ospedale Per nuovi controlli : "Non si è parlato di politica" : Incontro di prima mattina in ospedale a Milano, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Fonti vicine al leader leghista, parlano di un 'incontro cordiale'. Al San Raffaele, Berlusconi è per il terzo ...

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : alle 8 da Berlusconi in ospedale Per convincerlo a votare Foa. «Ora il dialogo» : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : alle 8 da Berlusconi in ospedale Per convincerlo a votare Foa. Ma fallisce : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : da Berlusconi in ospedale Per convincerlo a votare Foa. Ma fallisce : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele per chiedere l’appoggio di Forza Italia sul nome di Foa, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di romPere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

Italia-Usa : Berlusconi - da Trump solo cortesia e simpatia Per Conte : ... accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l'autorevolezza. Nella sostanza non ...

Salvini sente Berlusconi : "sconcerto e stupore" Per posizione di "parte di FI" su Foa : Matteo Salvini avrebbe espresso "sconcerto e stupore" per la posizione di una "parte di Forza Italia che intende schierarsi con il Pd", domani, non partecipando al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto si apprende da fonti vicine al segretario leghista. Dopo giorni in cui il vice premier avrebbe evitato qualsiasi contatto, Salvini e Berlusconi - si riferisce - ...

A Foa Per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi : Il Consiglio di amministrazione della Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica...

Berlusconi : 'Matteo Salvini lasci il Movimento 5 Stelle o la Lega Perderà elettori' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria'. C'è accordo, invece, sulle politiche migratorie adottate da Salvini: 'Credo che il lassismo ...

Sondaggi politici elettorali/ Centrodestra suPera 40% ma Lega-M5s fanno meglio : lieve crescita Per Berlusconi : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Silvio Berlusconi avvisa Matteo Salvini : “Tradisce i suoi elettori - molli M5s o Perderà voti moderati” : Silvio Berlusconi avvisa Matteo Salvini, accusandolo di assecondare le politiche del M5s considerate di sinistra: "Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Quindi o la Lega abbandonerà questo governo o gli elettori abbandoneranno la Lega", afferma il presidente di Forza Italia.Continua a leggere

"Foa lavora Per Berlusconi - passa Che errore se torna il Nazareno..." : Rai, intervista di Affaritaliani.it ad Alessandro Morelli, responsabile Comunicazione della Lega. "Foa è la persona migliore in questa fase storica e culturale per rilanciare un'azienda ferma come la Rai" Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele Per controlli al cuore : Il leader azzurro ha lasciato la struttura questo pomeriggio, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.Continua a leggere

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi Per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...