Pensioni | CODS domanda alla politica ' che razza di quota 100 sia col paletto a 64 anni'

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il dibattito politico sui grandi temi che riguardano il sistema previdenziale italiano sta alzando decisamente i toni dei commenti sui vari gruppi social dedicati al superamento della Legge Fornero, oltre ad altre questioni, come41, che stanno particolarmente a cuore ai lavoratori precoci. Anche il Comitato Opzione Donna Social è intervenuto in merito alle parole pronunciate dall'economista della Lega, Alberto Brambilla, in merito a quella che dovrebbe essere la proposta di governo per quanto riguarda100, ovvero il requisito anagrafico minimo di 64abbinato ai 36di contributi. Orietta Armiliato di Comitato Opzione Donna Social lancia una provocazione L'amministratrice del gruppo Facebook, Orietta Armiliato, ha voluto rivolgere unaai diversi esponenti della, vicini al tema, come l'ex ministro Cesare Damiano, l'onorevole di Fratelli ...