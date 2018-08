Peachy look | come realizzarlo

dilei

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L’ombretto, ovvero color pesca, sta avendo il suo momento d’oro: presente in moltissime delle palette occhi uscite nell’ultimo periodo, è il colore perfetto per i tuoiestivi. Le varie tonalità di pesca sono luminose, divertenti, allegre e versatili. A seconda dei colori che decidi di mischiare, puoi ottenere un perfettoneutro per il trucco giorno o uno smokey più scuro e vivace per il tuo trucco sera. Se ti intriga l’idea delma non sai da dove cominciare, ecco tutti gli step da seguire per un risultato perfetto.: Step 1 – La base Prima di intingere i pennelli nei vari ombretti è bene uniformare la base per coprire le imperfezioni e dare luminosità al tuo viso. In estate si tende a non usare fondotinta pesanti ma prodotti leggeri dal finish luminoso,una BB cream, o più semplicemente puoi usare un correttore ...