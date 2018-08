PD | Viabilità Roma | con ‘Stradenuove’ Ferrara a Ostia lascia o raddoppia?

Viabilità Roma : Bloccata A1 per incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...

Viabilità : Traffico intenso su Roma-Fiumicino - GRA e Solfarata : Roma – Traffico congestionato complice anche l’inizio della settimana. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna ci sono code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna rallentamenti dalla Casilina alla Nomentana e proseguendo code a tratti da Boccea alla via del Mare. Sul Tratto urbano della a 24, 3 km di congestione da Tor Cervara al bivio per la Tangenziale est, in direzione del centro; mentre nel senso di marcia opposto ...

Viabilità : Traffico intenso su GRA - Colombo e Roma-Fiumicino : Roma – Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna dalla Prenestina alla Nomentana e proseguendo code a tratti da Boccea alla Roma-Fiumicino. Sul Tratto urbano dell’A24, code di 3 km da Tor Cervara alla Tangenziale verso il centro; mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Traffico congestionato, a tratti bloccato, sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via ...

Viabilità : GRA bloccato per incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

Viabilità : Traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in interna si rallenta a tratti dalla Bufalotta all’Appia e più avanti all’altezza della Roma-Fiumicino. In esterna code ugualmente in prossimità dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Qualche rallentamento anche all’altezza della Pisana per via della chiusura della complanare. A24 Sul Tratto urbano della A24 si rallenta da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est in ...

NEGRAMARO - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico - biglietti disponibili - scaletta e informazioni Viabilità : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Roma : Viabilità - il 10 giugno stop per auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di domenica 10 giugno parte l’iniziativa #ViaLibera. Un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Poi ancora da via XX Settembre a piazza Venezia e viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Parte ...