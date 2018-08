Pazienti con i cartoni a Reggio Calabria | risposta dell’ospedale | “Abbiamo gessi a

Pazienti 'ingessati' con il cartone a Reggio Calabria - i medici : 'Non l'abbiamo messo noi' : 'Nessun utilizzo di stecche di cartone per immobilizzare fratture. Il paziente è arrivato in pronto soccorso già con la stabilizzazione di cartone e noi non l'abbiamo tolta solo per evitare di perdere ...

Disabili - supporto psicologico “tra pari” con arte e musica : “Per i Pazienti è più facile aprirsi - ho vissuto situazioni simili” : Un supporto psicologico professionale “tra pari” attraverso il dialogo, la musica e la visualizzazione creativa. E’ quello di cui si occupa Simona Spinoglio, ragazza con atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 2, che lavora al Nemo di Milano, centro clinico multidisciplinare per il trattamento delle malattie neuromuscolari. Al Nemo Simona è peer counselor con Disabilità, una figura professionale inedita che, grazie alle sue competenze specifiche ...

Reggio Calabria - mancano gessi e tutori in ospedale : Pazienti medicati con i cartoni : Sembra incredibile ma è successo davvero. Al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Calabria sono finiti gessi e tutori e per immobilizzare fratture e distorsioni vengono utilizzati dei cartoni. Le ...

USL Umbria 1 - importante riconoscimento per l'impegno nell'ascolto dei bisogni dei Pazienti. I risultati dell'indagine nazionale sul grado ... : UMWEB, Perugia, I primi risultati dell'indagine dell'Agenzia nazionale dei Servizi Sanitari sul grado di umanizzazione degli ospedali, fanno emergere l'impegno della Usl Umbria 1 nell'ascolto dei ...

Addio al prof. Mandelli - in prima linea con i Pazienti nella lotta alla leucemia : Il padre dell'ematologia italiana si è spento a 87 anni. Ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute -

Sonya Caleffi - uccise 5 Pazienti : infermiera-killer libera/ Fuori dal carcere grazie a indulto e sconti : uccise 5 pazienti: infermiera-killer Sonya Caleffi potrebbe tornare libera a settembre grazie all'indulto e agli sconti per buona condotta. Dolore per le famiglie delle vittime.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Bayer : “Basso tasso di emorragia e di ictus con rivaroxaban in 11.121 Pazienti con fibrillazione atriale” : Sono stati recentemente pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology (JACC) i risultati di un’analisi del programma di studi XANTUS di Bayer[i]. Questi confermano il profilo di sicurezza complessivo dell’inibitore orale del Fattore Xa rivaroxaban nella pratica clinica. L’analisi ha evidenziato basse percentuali di emorragia e di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale (FA) trattati con rivaroxaban, oltre a basse percentuali ...

Per la prima volta trapiantate cellule staminali in Pazienti con sclerosi multipla : Il primo trapianto di cellule staminali su pazienti con sclerosi multipla è stato eseguito in Italia ed è stato un successo. I pazienti infusi non hanno avuto alcun effetto collaterale: si tratta di individui affetti dalla forma più brutale della malattia, quella detta "secondaria progressiva" che non ha molte armi dal punto di vista terapeutico. Il trapianto è stato diretto ed annunciato dal direttore scientifico di Revert Onlus, il dr. Angelo ...

Finaliste Premio Strega incontrano Pazienti Policlinico Gemelli : Roma, 2 lug. , askanews, Il Premio Strega arriva per la prima volta nella sua fortunata storia al Policlinico Universitario A. Gemelli. Mercoledì 4 luglio, ore 10.30, alla vigilia della serata finale ...