“Che curve mozzafiato”. Chi è Oriana Sabatini - la nuova fidanzata di Paulo Dybala : È arrivato il rompete le righe. E riguarda Paulo Dybala e le sue vacanze. Il calciatore argentino, dopo l’esperienza fallimentare ai Mondiali 2018 con la maglia dell’Argentina, è tornato a Vinovo per abbracciare i nuovi compagni di squadra tra cui il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Ma la Joya argentina è finalmente tornato a colpire non solo sotto rete: durante queste vacanze estive, infatti, Paulo Dybala sembra aver ...

Paulo Dybala insieme alla fidanzata Oriana Sabatini! Ecco le Foto! : La giovane modella argentina Oriana Sabatini ha fatto capitolare il calciatore della Juventus E’ Oriana Sabatini la nuova fiamma dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Attrice e modella argentina, la sexy 22enne dallo sguardo profondo ha trascorso una vacanza romantica (e di lusso) a Mykonos con il calciatore. In costume, sempre molto vicini, i due hanno postato scatti di coppia prima di far rientro a Torino… Chioma ...

Paulo Dybala volta pagina : selfie e baci con la nuova fidanzata : nuova stagione, nuova fidanzata. Paulo Dybala si presenta al centro sportivo della Juventus per ricominciare gli allenamenti, pochi giorni dopo aver ufficializzato la storia d’amore con Oriana Sabatini. Un annuncio arrivato via social, con tanto di foto ricordo da Mykonos dove la coppia ha trascorso una settimana di relax: oltre due milioni e mezzo di like che di fatto sanciscono la fine del capitolo Antonella Cavalieri, storica compagna del ...

Chi è Oriana Sabatini - la fidanzata di Paulo Dybala : Nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996, Oriana Sabatini è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Paulo Dybala, attaccante della Juventus che, ora, giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo. Ma chi è questa splendida ragazza dagli occhi color nocciola, che su Instagram vanta oltre 3 milioni di followers? In Argentina, Oriana Sabatini è famosissima. Lei, che nel cuore di Dybala c’è entrata dopo la fine della sua storia con Antonella ...

Paulo Dybala 'di fuoco' con Oriana Sabatini. Chi è la nuova fidanzata : Paulo Dybala ha una nuova fiamma. E che il 'fuoco' si sia acceso lo dice lui stesso, postando una foto su Instagram con la modella argentina Oriana Sabatini. Il commentino a fianco, infatti, è breve ...

Dybala fa il birichino con lo smartphone - Paulo e lo scatto hot alle parti intime della fidanzata [FOTO] : Dybala scatta una foto alle parti intime della fidanzata Oriana Sabatini in un lido di Mykonos, Paulo beccato in flagrante Dybala si sta rilassando a Mykonos con la nuovo fidanzata Oriana Sabatini. Il calciatore della Juventus e la modella argentina si stanno godendo una vacanza lussuosa in Grecia, in cui non mancano i risvolti hot. Mentre si gode il clima caldo dell’isola su un lettino di un lido di Mykonos, Dybala prende lo ...

ORIANA SABATINI / La modella e attrice argentina è la nuova fiamma di Paulo Dybala : ORIANA SABATINI, nipote dell'ex tennista Gabriela, è la nuova fiamma di Paulo Dybala. La modella, cantante e attrice al fianco del calciatore durante le vacanze.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:18:00 GMT)

Paulo Dybala - Liverpool offre 90 milioni per l'attaccante della Juve : Il Liverpool è pronto a lanciare l'assalto per Paulo Dybala e sono pronti a mettere sul piatto fino a 90 milioni di euro per l'attaccante della Juventus. Secondo quanto riferiscono AS e l'emittente ...

Oriana Sabatini - chi è la nuova fidanzata di Paulo Dybala/ Un post su Instagram conferma la relazione : Oriana Sabatini, chi è la nuova fiamma di Dybala: nuovo amore per l'attaccante della Juventus? Gli indizi sui social e i messaggi su Instagram non lascerebbero dubbi(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:43:00 GMT)

Paulo Dybala - Oriana Sabatini è la nuova fiamma : Da pochi giorni in vacanza a causa del flop mondiale della sua Argentina, uscita dal torneo come ultima del suo abbordabile girone, Paulo Dybala avrebbe una nuova compagna.Il numero 10 della Juventus, che ha cambiato look cedendo ad un capello color argento, farebbe coppia con la bellissima 22enne modella e attrice Oriana Sabatini, argentina pizzicata al suo fianco mercoledì scorso, in un ristorante di San Isidro. A divulgare il presunto ...

Antonella Cavalieri - l’ex fidanzata di Dybala : “Tifo per Paulo ai Mondiali” : Antonella Cavalieri a Casa Russia: “Tifo per Dybala ai Mondiali, gli voglio un gran bene” Dopo aver annunciato sul settimanale Chi la rottura con Paulo Dybala, Antonella Cavalieri è sbarcata in tv. Ospite di Casa Russia su Italia Uno, la giovane argentina ha rivelato di fare il tifo per la sua nazione ai Mondiali di […] L'articolo Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Dybala: “Tifo per Paulo ai Mondiali” ...

Paulo Dybala firma con Adidas football : Adidas football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus; la firma con Dybala arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo durante la Fifa World Cup 2018 che partirà tra pochi giorni con ai piedi Adidas. Claus-Peter Mayer, VP Global Sports Marketing di Adidas football, ha dichiarato: ...

Paulo Dybala - tutte le curiosità che non immaginavi sul calciatore : Il giocatore sigla le sue imprese sempre con il sinistro ma, come riporta La Gazzetta dello Sport , una volta a settimana ha deciso di dedicarsi al mettere alla prova le sue capacità col destro. ...

