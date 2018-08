Papa | riconoscere propri idoli ed eliminarli da propria vita

I giudici ordinano al sindaco di Verona di riconoscere i due papà gay genitori di un bambino : Il sindaco di Verona Federico Sboarina (centrodestra) deve riconoscer i due padri gay di un bimbo nato in Canada da madre surrogata. Glielo ordina la Corte di appello di Venezia, alla quale i genitori del piccolo si erano rivolti per far valere le proprie ragioni.E i giudici gli hanno dato ragione, come riporta Il Gazzettino.Protesta, invece, il ministro leghista (e veronese) per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana: "Penso che la ...