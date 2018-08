Panico sul volo Ryanair | a fuoco batteria del telefono | passeggeri fatti evacuare con lo

Usa e Iran - volano minacce sul Golfo. Ma niente Panico : Con la Corea del Nord ha funzionato: Trump e Kim Jong-un si sono incontrati, a sorpresa, dopo che tutto il mondo parlava già di guerra imminente. Funzionerà anche con l'Iran? Stefano Magni Invia

Lara di Temptation Island insultata : Nicola Panico la consola : Temptation Island: Lara Zorzetto consolata da Nicola Panico La puntata di ieri sera della quinta edizione di Temptation Island non è certo stata semplice per Lara Zorzetto. Difatti il suo fidanzato Michael ha continuato a ferirla molto, arrivando anche ad insultarla. Cosa le ha detto? In pratica il giovane, parlando con una delle tentatrici del reality show più piccante della stagione estiva, ha dichiarato, che la sua fidanzata non sia proprio ...

Nicola Panico choc : "Mio padre è stato ucciso"/ Temptation Island : la verità sulla morte finora nascosta : Nicola Panico choc: l'ex protagonista di Temptation Island svela su Instagram la verità sulla morte del padre, ucciso nel 2004 e tenuta nascosta durante il programma.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Nicola Panico fa una confessione choc sulla morte del padre : Nicola Panico si confessa: come è morto suo padre Nicola Panico ha conosciuto la popolarità sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione, avvenuta lo scorso anno, a Temptation Island. Durante la sua avventura televisiva, quando ancora era fidanzato con la tronista Sara Affi Fella, il ragazzo si era già lasciato andare a una confessione relativa alla scomparsa di suo padre. Quale? Nicola aveva confidato di aver perso suo padre durante un ...

Roma - tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica/ Video - Panico in spiaggia : bagnanti in fuga : Roma, tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica: Video e ultime notizie, panico in spiaggia, decine di persone si danno alla fuga, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Legnano - fumo sul treno : è Panico tra i passeggeri che fuggono lungo i binari : È successo mercoledì mattina tra Legnano e Parabiago. La gente presa dal panico è scesa ed è tornata a piedi verso la stazione. Nessun ferito

Panico al circo - lo struzzo si ribella al domatore e si getta sul pubblico. La scena ripresa da uno spettatore : Durante uno spettacolo circense a Kazan, in Russia, uno spettatore filma l’entrata in scena di uno struzzo. L’addestratore insegue l’animale urlandogli dietro per divertire il pubblico, ma il grosso volatile preso dal Panico scavalca le barriere e si avventa sugli spettatori. Con sangue freddo l’addestratore prima calma i presenti e poi riporta lo struzzo impaurito dietro le quinte. Lo speaker del circo è stato costretto a scusarsi pubblicamente ...

“Via via!”. Panico in spiaggia. Arriva la tromba d’aria sul litorale italiano. Le spettacolari immagini di quei momenti : “5 vortici violentissimi” : Godiamoci un po’ di freschetto adesso che possiamo, perché sarà un’estate calda… caldissima! Nel frattempo però, prima di un avvento equatoriale, ecco Arrivare gli immancabili temporaloni estivi, carichi di elettricità e violenza. In Italia si è infatti scatenato in violento temporale e sono state segnalate diverse trombe d’aria che hanno creato allarme soprattutto nella zona del litorale adriatico. Sono almeno una decina le trombe ...

Taxi sulla folla - Panico in centro a Mosca. Feriti otto tifosi messicani - arrestato l'autista Il Video choc : Attimi di terrore a Mosca: nel tardo pomeriggio di sabato un Taxi ha falciato in pieno centro diverse persone provocando panico e l'allerta delle forze dell'ordine impegnate, da mesi, a...

Germania - una 'fake news' sulla fine della coalizione di governo semina il Panico : Berlino, 15 giu. , askanews, Una 'fake news' sulla fine della coalizione di governo guidata da Angela Merkel, per gli attuali contrasti sulla politica migratoria, ha brevemente scatenato il panico oggi in Germania. L'indice della Borsa di Francoforte, il Dax, ha perso subito mezzo punto percentuale, così come ne ha risentito il tasso di ...

Valencia accoglierà la nave AquariusPanico a bordo - "uomo vuole buttarsi" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Panico in Guatemala - un secondo vulcano entra in eruzione : esplosioni e flussi di lava sul Pacaya : Il Guatemala sta ancora raccogliendo i pezzi dopo la devastante eruzione del vulcano de Fuego di qualche giorno fa, con il bilancio delle vittime salito a 109, mentre un altro vulcano nello stato mostra segni di attività. L’Istituto di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia del Guatemala (Insivumeh) ha confermato che il vulcano Pacaya, che si trova a circa 30 km di distanza dal vulcano de Fuego, ha cominciato ad eruttare ...