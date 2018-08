Panico su un aereo Ryanair a Barcellona | il cellulare prende fuoco | evacuati i passeggeri

“Fermatela - è impazzita”. A 51 anni - si ubriaca in aereo e scatena il Panico in volo : A guardala così in foto, senza sapere nulla di lei, questa signora potrebbe sembrare una persona qualunque, anche piuttosto simpatica. Invece, che ci crediate o no, è bene tenere a mente il suo volto e prepararvi al peggio qualora vi capiti di dover condividere con lei le ore che separano il decollo di un aereo dal suo atterraggio. Sì perché lei, Helen Butcher, è stata capace di trasformare un volo in un vero e proprio incubo e finire ...

“Non è giusto!”. Scoperta choc nella toilette dell’aereo. Panico e rabbia in volo : choc e orrore nella toilette di un aereo. Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i passeggeri del volo. Scene di Panico a bordo che molte persone che, pare, abbiano accusato dei malori. La notizia si è diffusa una volta che l’areo della compagnia ha poggiato le ruote del carrello in terra. Il vettore appartiene alla compagnia AirAsia durante i preparativi per l’atterraggio all’aeroporto di Nuova Delhi.Secondo le prime ...

Terrore ad alta quota - l’ala dell’aereo prende fuoco. Panico per la nazionale dell’Arabia Saudita : Attimi di paura in fase di atterraggio all’aeroporto di Rostov in Russia per la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Il guasto ad uno dei motori ha provocato un incendio che si è propagato sotto un’ala dell’Airbus A319. Nonostante l’incidente il volo è atterrato regolarmente; per i giocatori sauditi un piccolo brivido prima di disputare il match di Coppa del Mondo contro l’Uruguay in programma mercoledì, 20 giugno. L'articolo Terrore ad alta ...