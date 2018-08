Pallanuoto : spettacolo a Budapest. In acqua tante leggende - c’era anche Postiglione : Scenario splendido, quello della Duna Arena di Budapest, che ha già ospitato i Mondiali del 2017, per quanto riguarda il Match Show di Pallanuoto andato in scena oggi. Un incontro davvero spettacolare tra i campioni del mondo master dei Millennium (tutti ungheresi, protagonisti della prima parte di questo terzo millennio) e una selezione All Star guidata ovviamente dal neo allenatore della Pro Recco Ratko Rudic. 5-5 il risultato. Presente in ...