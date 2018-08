Palinsesti LaEffe | autunno 2018

davidemaggio

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Olivia Cooke in Vanity Fair Accasatasi ormai stabilmente al canale 135 di Sky,continua ad offrire al proprio pubblico storie, viaggi, racconti e culture, con un palinsesto che anche nella prossima stagione sarà ispirato all’universo letterario internazionale e alle esperienze culturali dal mondo. L’proporrà un intrattenimento caratterizzato da prime tv di serie, documentari e produzioni originali. Sul fronte serialità dal 21 settembre prenderà il via la terza stagione di Poldark, la serie britannica con protagonista Aidan Turner, tratta dai romanzi scritti da Winston Graham. Per ottobre è, invece, prevista la messa in onda di Vanity Fair – La fiera delle vanità, attesa serie tratta dal romanzo di William Makepeace Thackeray La fiera della vanità del 1848. La storia, ambientata ai tempi delle Guerre Napoleoniche, narra le vicende di una moderna eroina di nome Becky ...