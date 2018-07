Palermo | ultimo casting per Master Beauty

Finale Playoff - Frosinone Palermo 1 0 LIVE Ultimo cambio nei rosa - entra Trajkovski! - : 39 s.t. cambio NEL Frosinone : esce Maiello, entra Koné. Il Palermo non restituisce palla. 38 s.t. Pallone messo fuori dal Frosinone : Maiello chiede il cambio , pronto Koné. 36 s.t. Il Palermo non ...

Serie B - sarà Palermo-Frosinone la finale per l'ultimo posto in Serie A : sarà Palermo-Frosinone la finale playoff di Serie B che si disputerà la prossima settimana in sfida di andata e ritorno. I rosanero di Roberto Stellone dopo l'1-1 di Venezia hanno avuto la meglio sui ...