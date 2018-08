Palermo | sindaco Lercara | non c' entra il razzismo con il pestaggio del ballerino

Rom : il sindaco Palermo ordina lo sgombero del campo della Favorita : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato oggi un'ordinanza in cui dispone lo sgombero del campo nomadi della Favorita. Orlando fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha posto sotto sequestro l'area e che impone "l'adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità' di intervenire con immediatezza per superare la situazione di ...

Palermo : al via dismissione campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Palermo : al via dismissione campo rom - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) – Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l’Amg e l’Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all’immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contestualmente alla rimozione del materiale di risulta e allo smaltimento delle singole componenti dei rifiuti; alla messa in ...

Il Deputato regionale della Lega Tony Rizzotto su dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando : Ma Orlando è troppo occupato in altre faccende e vive nel suo mondo, tanto da non accorgersi che, come tutti i sondaggi dimostrano, gli italiani capiscono e approvano sempre più la politica e i fatti ...

Migranti : sindaco Palermo - circolare Salvini agevola mafie e criminalità : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Con la recente circolare inviata a tutte le prefetture appare sempre più chiaro il disegno dell'attuale ministro dell'Interno che non soltanto è sempre più ossessionato, a livelli patologici, dall'idea che l'Italia sia una realtà interculturale, ma sempre più chiaramen

Vaticano : sindaco Palermo - Ruffini garante di percorso innovativo : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale porgo l’apprezzamento e gli auguri di buon lavoro a Paolo Ruffini certo che la sua professionalità sarà garante di un percorso innovativo”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo aver appreso della nomina di Paolo Ruffini a prefetto del dicastero Comunicazione del Vaticano. L'articolo Vaticano: sindaco Palermo, Ruffini ...

Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della ...

Palermo : furbetti cartellino a Misilmeri - sindaco ‘tuteleremo immagine Comune’ : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – “I fatti che vedono protagonisti i dipendenti comunali di Misilmeri ci rammaricano tanto. Riponiamo nella magistratura e nelle autorità militari la massima fiducia affinché si continui a fare luce sui fatti accertati e oggetto dell’indagine. Il Comune di Misilmeri adotterà tutti i provvedimenti necessari per tutelare l’immagine del nostro Comune con tutte le azioni necessarie nelle sedi ...