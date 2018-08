Palermo | padre ballerino pestato | mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti

"Mio padre è senza cuore. Non lo perdonerò mai". La denuncia in un tema di una bambina di Palermo : "Se c'è amore, non c'è violenza... Io non perdonerò mai mio padre perché è senza cuore e ci ha fatto soffrire molto, soprattutto non ci dà libertà". Questo sono le parole che una ragazzina di un paesino fra Palermo e Trapani affidò tre anni fa ad un tema assegnatole in classe dai suoi insegnanti di prima media.Parole che suonarono immediatamente come una denuncia di anni di botte e soprusi, ...