Palermo | padre ballerino pestato | mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti 2

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti : Palermo , 1 ago. (AdnKronos) – “Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come ‘negro di merda, torna al tuo paese’ non riesce a dimenticarli. Il suo paese è l’Ittalia”. A parlare con l’Adnkronos è Giuseppe Mangiapane, il padre di Davide ...

"Mio padre è senza cuore. Non lo perdonerò mai". La denuncia in un tema di una bambina di Palermo : "Se c'è amore, non c'è violenza... Io non perdonerò mai mio padre perché è senza cuore e ci ha fatto soffrire molto, soprattutto non ci dà libertà". Questo sono le parole che una ragazzina di un paesino fra Palermo e Trapani affidò tre anni fa ad un tema assegnatole in classe dai suoi insegnanti di prima media.Parole che suonarono immediatamente come una denuncia di anni di botte e soprusi, ...