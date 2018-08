Palermo | padre ballerino pestato | mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti 2

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come 'negro di merda, torna al tuo paese' non riesce a dimenticarli.

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – "Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come 'negro di merda, torna al tuo paese' non riesce a dimenticarli. Il suo paese è l'Ittalia". A parlare con l'Adnkronos è Giuseppe Mangiapane, il padre di Davide

Palermo - violentata dal padre da quando aveva 7 anni : «Mamma voleva farrmi ritirare la denuncia» : Un incubo durato 14 anni, sin da quand'era una bimba. E che oggi ha avuto il coraggio di denunciare. Una giovane di Palermo ha denunciato che suo padre l'avrebbe violentata da quando aveva...

Palermo : violentata dal padre da quando aveva 7 anni - arrestati genitori : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Undici anni di abusi sessuali da parte del padre, percosse, maltrattamenti e minacce di cui, secondo gli investigatori, la madre sarebbe stata al corrente. E' accaduto a Bagheria dove oggi gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Palermo : minacce e richieste di soldi - padre fa arrestare figlio tossicodipendente : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - L'ennesima richiesta di denaro per comprare la droga, accompagnate da minacce e violenze ripetute nel tempo. Sono queste le motivazioni che hanno spinto un padre a denunciare il figlio 27enne tossicodipendente, arrestato dalla polizia di Palermo per estorsione, maltrat

"Mio padre è senza cuore. Non lo perdonerò mai". La denuncia in un tema di una bambina di Palermo : "Se c'è amore, non c'è violenza... Io non perdonerò mai mio padre perché è senza cuore e ci ha fatto soffrire molto, soprattutto non ci dà libertà". Questo sono le parole che una ragazzina di un paesino fra Palermo e Trapani affidò tre anni fa ad un tema assegnatole in classe dai suoi insegnanti di prima media.Parole che suonarono immediatamente come una denuncia di anni di botte e soprusi,

Palermo - a letto con figlia 11enne della compagna/ Madre presente durante l'abuso : bambina affidata al padre : Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.