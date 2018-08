Palermo | lo pestano a sangue al pub | “Gli hanno urlato | sporco negro | torna al tuo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Lopestato ain un pub. E secondo la prima ricostruzione uno gli ha anche: “nel tuo Paese. Vattene da qui”. Forse, però, i due giovani di Lercara Friddi, in provincia di, non sapevano che il “paese” del giovane che stavano insultando e picchiando era San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La vittima dell’aggressione, infatti, si chiama Davide Mangiapane: nel pestaggio il 23enne, che di lavoro fa il ballerino, ha subito la frattura della mandibola, con una prima prognosi di 30 giorni. I due aggressori, uno dei quali minorenne, sono stati identificati e denunciati per lesioni personali, mentre al momento non è contestata l’aggravante razziale. L’episodio è avvenuto il 22 luglio, ma è divenuto noto solo oggi perché la vittima dopo l’aggressione, sotto choc, non aveva presentato ...