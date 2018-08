Palermo | giovane di colore pestato a sangue | due denunciati tra cui un minore

Palermo : insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo , 28 lug. (AdnKronos) - insulti razzisti e botte . Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016

Palermo : insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo , 28 lug. (AdnKronos) – insulti razzisti e botte . Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l’aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016 di una comunità, un gruppo di ragazzi l’avrebbe avvicinato mentre si trovava nella piazza del grosso centro del Palermitano prima ...

Palermo : giovane ferito gravemente - fermati i presunti aggressori : Palermo , 4 lug. (AdnKronos) – Due fratelli sono stati fermati con l’accusa di essere gli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 25 giugno a Palermo quando un giovane fu ricoverato gravemente ferito . L’uomo era giunto presso l’ospedale Buccheri la Ferla, presentando una vistosa e profonda ferita da taglio all’altezza del collo. L’uomo, A.R., 36 anni, residente in zona ...

Palermo : giovane ferito alla testa da colpo di pistola - indaga la polizia : Palermo , 18 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 28 anni, F.G., è arrivato intorno alle 3 di questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una ferita al cuoio capelluto, provocata probabilmente da un proiettile che lo avrebbe colpito di striscio alla testa . Il giovane è stato

Palermo : giovane gambiano rapinato nei pressi della stazione - arrestata una donna : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Si è avvicinata con la scusa di chiedere qualche moneta per poi approfittare della situazione per rubargli il portafoglio. E' accaduto ieri sera, a Palermo, nei pressi della stazione centrale. Una donna di 31 anni, Rosaria Marrone, è stata arrestata dalla polizia per a