Palazzo dei Leoni | incontro tecnico | per riorganizzare spazi ed uffici dell' Ente

Rubavano i pin dei bancomat davanti a Palazzo Chigi : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perché sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm, nel centro di Roma. ...

Rubavano i pin dei bancomat davanti Palazzo Chigi : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perché sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm, nel centro di Roma. ...

Matteo Salvini - la buffonata dei senatori Pd a Palazzo Madama : agitano la copertina di Famiglia Cristiana : I parlamentari del Partito democratico si divertono talmente tanto a stare all'opposizione che potrebbero prenderci gusto. Ridotti a fenomeni da baraccone, i senatori dem hanno accolto il ministro ...

Danni nel Palazzo - poi rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Rai - vertice a Palazzo Chigi. Sul tavolo la rosa dei candidati Ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Al tavolo, a Palazzo Chigi, siedono il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E, a vertice in corso, filtrano i nomi del terzetto sul quale M5S e Lega si confronteranno nelle ultimissime ore per il ruolo di amministratore delegato di Viale Mazzini: ...

Palio dei Terzieri - presentazione ufficiale a Palazzo Donini : Ogni sera, dal 8 al 18 Agosto, si potrà assistere ai vari spettacoli allestiti dai Terzieri. L' appuntamento più atteso e il corteo storico di Domenica 19 Agosto che sfilerà tra le vie della Città, ...

Palazzo dei Congressi. Antonio Giuliani in "A saperlo prima…" : Ogni venerdi e sabato ore 21.30 spettacoli e 19.30 aperitivo. Perché ridere "sharing" è più bello. Prossimi spettacoli: 27 luglio Dario Cassini 28 luglio I Centouno 3 agosto Alessandro Di Carlo 4 ...

Giancarlo Cancelleri. "Ora tocca a Palazzo dei Normanni". : Taglio dei vitalizi alla Camera, brindisi al gruppo M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri. "Ora tocca a palazzo dei Normanni". Palermo 12 luglio 2018 - "E ora all'Ars. Ci sono le condizioni politiche ...

Premio giornalistico Letizia Leviti - il 18 luglio a Palazzo Vecchio saranno svelati i nomi dei vincitori dei tre premi : Fra tutti gli articoli o i servizi pervenuti che potranno spaziare dalla cronaca allo spettacolo, dallo sport all'ambito scientifico, ne verrà scelto uno, meritevole di aver saputo trasmettere l'...

Egitto mania a Viterbo. I tesori di Tutankhamon in mostra nel meraviglioso Palazzo dei papi : Viterbo dà ancora il suo contributo concreto alla crescita culturale: la Città dei papi abbraccia il Paese dei faraoni. L’Antico Egitto è, da sempre, uno dei temi fondamentali per gli affamati di cultura, per i curiosi e per chi ritiene che le città italiane possano e debbano vivere di eventi di carattere culturale. E nel capoluogo della Tuscia (dal 1 luglio al 28 ottobre) l’occasione è quella de “I tesori ...

Rossano - presentato a Palazzo San Bernardino il 'Dizionario dei giornalisti rossanesi' : Il sapiente lavoro del giornalista, spazia infatti dal mondo dei giornali , a quello della radio , della televisione e dei siti o blog di tutti i protagonisti rossanesi della comunicazione, che per ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni : ... attraverso un viaggio virtuale, di visitare il monumento del sito Unesco da qualunque parte del mondo. "Grazie a questo importantissimo lavoro, oggi possiamo 'Disvelare il Palazzo' in maniera ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni (2) : (AdnKronos) - Il rilievo tridimensionale e le banche dati hanno consentito di 'leggere' la straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna espresse da Palazzo Reale e di passare ai raggi X, grazie alle più innovative tecniche diagnostiche, i mosaici della Cappella Palatina, della