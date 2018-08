Orfini | Toninelli mandante su Asso 28

Migranti : Orfini - Toninelli bugiardo o incapace : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Secondo Toninelli la vicenda Asso 28 si è svolta nel rispetto della legalità. Ma riportare i Migranti in porti non sicuri è vietato per una nave italiana. Quindi o Toninelli è un bugiardo o è un incapace o è il mandante di un atto illegale. O più semplicemente è le tre cose insieme”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd, Matteo Orfini. L'articolo Migranti: Orfini, Toninelli bugiardo o ...

Nave italiana rimanda migranti in LIbia/ Eni smentisce Fratoianni “Asso 28? No coinvolti”. Orfini vs Toninelli : Nave italiana soccorre e riporta in LIbia 108 migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:20:00 GMT)