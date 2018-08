Open Arms | Palazzotto LeU ha chiesto a Toninelli i tracciati delle motovedette libiche

I libici hanno provato a dirottarci lontano dai migranti - Diario di bordo dalla Open Arms : La parte politica in questo caso non mi compete e non entro nel merito di questa polemica ma voglio riportare i fatti, che poi è il motivo per cui sono qua. Ho letto di "condizioni avverse del mare" ...

Diario di bordo dalla Open Arms. Così una nave italiana ha violato il diritto internazionale : 26 luglioIntorno alle 12 chi sta di guardia avvista qualcosa in mare. La prima impressione è quella che si tratti di un corpo. Scendiamo con un gommone. Vado anche io. Per fortuna è un falso allarme. Quello che avevano visto galleggiare era la carcassa di una pecora. Quando sulle navi che le trasportano qualcuna si ammala, non è infrequente che venga buttata in mare. Tiriamo un sospiro di sollievo.A quel punto con uno dei ...

La nostra corsa contro il tempo per arrivare prima dei libici - Diario di bordo dalla Open Arms : prima e dopo l'evacuazione dei due membri dell'equipaggio approfittiamo della rete maltese per comunicare un po' con il mondo esterno e vedo che via Twitter il ministro dell'Interno italiano esulta ...

Open Arms - Matteo Salvini esulta : 'Dopo giorni di attesa inutile - la Ong se ne va via a mani vuote' : Un'altra vittoria per Matteo Salvini sulla Ong Open Arms , quella dal cui equipaggio è stato più volte duramente attaccato. Il punto è che, con la complicità dei porti chiusi in Italia, il natante è ...

Migranti - Open Arms : “Impossibile legittimare governo della Libia : è connivente coi trafficanti e viola i diritti umani” : “Immaginiamo cosa vuol dire per una madre, per un padre, per una famiglia mettere il proprio figlio su una barca, da solo. Immaginiamo che cosa ci deve essere per spingere una famiglia a fare un gesto così terribile”, spiega Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana della ong Proactiva Open Arms durante il dibattito conclusivo della quarta serata della Festa Nazionale della Sinistra Italiana, che si terrà fino a domenica ...

'Da un momento all'altro potremmo incontrare un barcone o ricevere un sos' : il racconto a bordo di Open Arms : Si parla di politica, del clima delle città in cui viviamo, di storie vicine e lontane che abbiamo visto e vissuto. Parliamo anche del comunicato della Guardia Costiera Libica che accusa Open Arms di ...

Open Arms - Palazzotto : “Salvini è un cialtrone - prima lancia accuse senza prove e poi tace” : Il deputato Erasmo Palazzotto, che ha partecipato alla missione di Open Arms, presenterà un'interpellanza per porre 10 domande al governo, e chiarire i punti oscuri delle operazioni di soccorse condotte dall'ong la mattina del 17 luglio, in cui è stata recuperata Josefa.Continua a leggere

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...

Open Arms denuncia capitani libici per omissione di soccorso : ROMA - Un giorno e mezzo di stop e poi via verso la missione numero 48. La Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, ha sciolto gli ormeggi dal porto di Maiorca e nel pomeriggio di ...

