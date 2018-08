Opel GT X Experimental - I primi teaser della concept elettrica - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 1 agosto 2018) La Opel ha diffuso inuova GT X. Il prototipo, già anticipato nei contenuti nel giugno scorso, rappresenta un punto di svolta per il marchio tedesco: è il primo sotto la guida del Gruppo PSA e mostra i nuovi stilemi che caratterizzeranno i modelli del futuro. una visione di quello che sarà l'auto nel 2025. Il prototipo sarà svelato nei prossimi mesi; considerando che per il momento non è certa la presenzaOpel al Salone di Parigi, potrebbe quindi essere previsto un evento dedicato. Il nuovo frontale e la mascherina Vizor. A presentare il prototipo è direttamente il ceo, Michael Lohscheller, che però svela solo parzialmente il frontale. Quel che si scorge è una firma Led minimalista, con due elementi laterali a L rovesciata e il logo Opel illuminato in maniera analoga: questa impostazione stilistica prende il nome di Opel Compass. ...