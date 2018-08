Olimpiadi | Malagò candida l’Italia | “Milano | Torino e Cortina per l’edizione del 2026”

Olimpiadi 2026 - Malagò : "candidatura unitaria" : 21:50 - Sulla candidatura congiunta Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi invernali 2026, proposta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, la sindaca del capoluogo di regione piemontese Chiara Appendino dice che l'amministrazione comunale è disponibile ma solo se il governo deciderà in tal senso. Secondo Appendino "una candidatura unica sarebbe migliore" di una unitaria ma il sindaco rinvia appunto la decisione finale al governo nazionale. ...

Per le Olimpiadi invernali 2026 il CIO (Comitato olimpico internazionale) ha dato la possibilità:"di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città. Abbiamo acquisito la disponibilità delle città di Milano e Cortina, aspettiamo di sapere se c'è anche Torino. Ma questa è un'occasione più unica che rara"ha spiegato Malagò alla stampa al termine della riunione al Coni di oggi precisando che il governo sapeva "già tutto da

Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L'indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: "La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la

Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino, senza una città capofila. È questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni, alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi invernali del 2026."La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì