Olimpiadi invernali 2026 | Milano rifiuta la candidatura

Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano - Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò per spiegare che non è d’accordo col modo in cui il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha indicato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina a The post Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano, Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Milano non parteciperà alla governance” : Arrivano subito le prime spaccature interne dopo la proposta arrivata ieri dal Coni di una candidatura unitaria di Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino per le Olimpiadi Invernali 2026. Questa mattina infatti il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò in cui manifesta la sua perplessità per questa decisione. Di seguito la lettera completa riportata dall’Ansa: “Caro Giovanni, con rammarico ...

Olimpiadi invernali 2026 : le possibili sedi di gara. Il progetto dell’Italia tra Milano - Cortina e Torino : Ieri il CIO ha avvallato la proposta dell’Italia di candidare tre città alla pari per le Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto del Coni è quindi quello di far correre Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino insieme in modo da avere una candidatura più forte. Nel caso di vittoria le gare verrebbero divise tra le tre città, con la creazione quindi di tre villaggi olimpici separati. Di seguito andiamo a scoprire le possibili sedi di gara, come riportato ...

Giochi invernali 2026 - Olimpiadi d'Italia : candidatura unica - Torino agganciata a Milano e Cortina : 'Non c'è nessuna preclusione, deciderà il governo esclusivamente in base ad una valutazione di costi e benefici' ha sottolineato il segretario e responsabile dello sport di M5S, Simone Valente. ...

Olimpiadi invernali 2026 - parla il governo : “Preso atto della proposta del Coni - compatibilità da verificare”. Si va verso la candidatura congiunta? : Domani il Coni sceglierà la città da candidare nella corsa per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2018. Poche ore fa è arrivata l’autorizzazione del CIO a poter presentare una candidatura congiunta tra più città e così c’è la concreta possibilità che Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino si uniscano: tra poche ore ne sapremo di più e vedremo se la scelta di un fronte comune sarà quella vincente. Nel ...

Olimpiadi invernali - nasce la “candidatura italiana” : Milano - Cortina e Torino uniranno le forze : Milano, Cortina e Torino tutte assieme per concorrere all’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026: le ultime novità Una candidatura congiunta di tre città, la prima di sempre nella storia delle Olimpiadi, con il nulla osta del Cio e senza una capofila. E’ questa la strada indicata dalla commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati a meno di 24 ore dalla decisione finale del Coni sulla candidatura ai Giochi ...

Il CONI ha proposto Milano - Cortina e Torino per le Olimpiadi invernali 2026 : È la prima volta di una candidatura unificata, che verrà votata domani dalla Giunta e dal Consiglio nazionale The post Il CONI ha proposto Milano, Cortina e Torino per le Olimpiadi invernali 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi invernali 2016 - Malagò : No capofila ma candidatura unitaria Milano.Torino-Cortina : Teleborsa, - Giovanni Malagò Presidente del Coni e membro del Cio dal prossimo ottobre ha tirato fuori dal cilindro la soluzione per aggiudicare all'Italia i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ovvero,...

Olimpiadi invernali 2016 - Malagò : "No capofila ma candidatura unitaria Milano.Torino-Cortina" : Giovanni Malagò Presidente del Coni e membro del Cio dal prossimo ottobre ha tirato fuori dal cilindro la soluzione per aggiudicare all'Italia i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ovvero, nessuna ...

Olimpiadi invernali - la sindaca Appendino “passa la palla” al Governo : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ritiene che con la candidatura condivisa tra Cortina, Milano e Torino, le decisioni debba prenderle il Governo “La proposta di candidare tre diverse città di altrettante diverse regioni assume, nei fatti, i caratteri di una candidatura ‘nazionale’ che va ben oltre i confini delle competenze politiche, gestionali e amministrative dei sindaci di Cortina, Milano e Torino, per questo le ...

Olimpiadi invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Olimpiadi invernali 2026 - 3 candidate : 18.54 Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino senza una città capofila. E' questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi 2026 "La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura del ...

Malagò rilancia la candidatura unitaria di Cortina - Milano e Torino per le Olimpiadi invernali 2026 : "Occasione unica" : Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino, senza una città capofila. È questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni, alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi invernali del 2026."La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì ...

Malagò rilancia la candidatura unitaria per le Olimpiadi invernali 2026 : "Occasione unica" : Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino, senza una città capofila. È questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni, alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi invernali del 2026."La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì ...