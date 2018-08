Olimpiadi delle Alpi | avanti tutta del Coni | a Torino solo tre discipline ma Milano non

Olimpiadi delle Alpi - la rabbia di Sala : «Milano ospiterà solo le gare» : Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro, il sindaco Sala ha scritto una lettera al Coni annunciando questa decisione

Olimpiadi delle Alpi - Milano non ci sta : “Ospiteremo le gare ma niente governance” : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Olimpiadi 2026 - il Coni propone la candidatura delle Alpi. La sindaca Appendino : siamo disponibili : Sala e Zaia favorevoli. Appendino chiede una proposta scritta da votare in Consiglio comunale. Ma non c’è tempo

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente congiunto con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

Tokyo 2020 - scelti i nomi delle mascotte di Olimpiadi e Paralimpiadi : Miraitowa e Someity sono i nomi delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nome, svelato oggi dal Comitato organizzatore, nasce dalla fusione delle parole futuro (mirai in giapponese) ed eternità (towa). La mascotte delle Paralimpiadi è stata invece chiamata Someity, un omaggio al fiore di ciliegio giapponese (someiyoshino) e un gioco di parole ...

Rudolf Dassler - chi è il fondatore di Puma/ Gli inizi a Herzogenaurach - la svolta delle Olimpiadi e il nazismo : Rudolf Dassler, fratello di Adolf, ha fondato la Puma dopo aver lasciato l'azienda di famiglia Gebrüder Dassler per alcuni dissidi con il fratello. È deceduto nel 1974.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Annulli postali speciali e "ricordi" delle Olimpiadi in Italia arrivano a settembre a Saluzzo : "Le Olimpiadi a Saluzzo" sono il suggestivo tema della tradizionale manifestazione filatelica di settembre. Infatti, mentre si infervora il dibattito sulla possibile assegnazione dell'edizioni ...

Equitazione - morto a 91 anni Winkler : una leggenda delle Olimpiadi : È morto all'età di 91 anni il cavaliere olimpionico tedesco Hans-Guenter Winkler. Con cinque medaglie d'oro alle Olimpiadi, è stato il campione più premiato della storia dei giochi olimpici.

Accesa in Duomo la fiaccola delle Olimpiadi degli oratori : la staffetta attraversa la città : E' stata Accesa nel Duomo di Milano dall'arcivescovo della città, monsignor Mario Delpini, la fiaccola delle Oralimpics 2018, le Olimpiadi degli oratori che prendono il via oggi e a cui partecipano 3 mila ragazzi provenienti da 150 oratori. "Correte per le strade di Milano anche...