Olimpiadi 2026 | Milano si sfila Sala | ' Disponibili a ospitare le gare'

Olimpiadi 2026 - Sala : "Milano disponibile solo per gare ed eventi" - : Con una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò, il primo cittadino si dice rammaricato perché "le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive". Per questo, il capoluogo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Milano non parteciperà alla governance” : Arrivano subito le prime spaccature interne dopo la proposta arrivata ieri dal Coni di una candidatura unitaria di Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino per le Olimpiadi Invernali 2026. Questa mattina infatti il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò in cui manifesta la sua perplessità per questa decisione. Di seguito la lettera completa riportata dall’Ansa: “Caro Giovanni, con rammarico ...

Olimpiadi 2026 - Sala si smarca : 'Milano disponibile solo per gare' : "Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali" - scrive Sala che ...

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala a Malagò : 'Disponibile solo per gare' : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali'. È quanto scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'indicazione ...

Olimpiadi 2026 - il sindaco Sala : "Non parteciperemo a governance" : Olimpiadi 2026, il sindaco Sala: "Non parteciperemo a governance" Con una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò, il primo cittadino di Milano si dice rammaricato perché “le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive”. Per questo, il capoluogo lombardo dà disponibilità solo per gare ed ...

Olimpiadi 2026 - Sala molla Malagò : “Ha prevalso la politica. Milano disponibile solo a ospitare gare - non per governance” : Milano, Cortina e Torino, tutte insieme appassionatamente. Questo il progetto del Coni e di Giovanni Malagò per far nascere la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Tutti contenti, dal governo M5s-Lega ben rappresentato alle amministrazioni delle tre città: questo il piano del numero uno dello sport. E invece da Beppe Sala arriva il primo schiaffo: “Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e ...

Olimpiadi 2026 - Milano sfida la politica e si smarca. Sala : "Disponibili solo a ospitare gare o eventi" : La lettera a Malagò: "Altre logiche stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali, non riteniamo praticabile una partecipazione alla governance"

Olimpiadi 2026 - Milano si smarca dalla politica. Sala : "Disponibili solo a ospitare gare" : La lettera a Malagò: "Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali"

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala a Malagò : «Soltanto sede di gare o eventi» : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, insieme con Torino e Cortina, ma il sindaco non ritiene praticabile una partecipazione alla governance

Olimpiadi 2026 - al vaglio del governo la candidatura unica Cortina-Milano-Torino : Scade oggi il termine ufficiale per presentarla al Comitato olimpico internazionale. Via libera sostanziale anche dalla sindaca Appendino, dopo quelli di Sala e Zaia -

Olimpiadi - Malagò candida l’Italia : “Milano - Torino e Cortina per l’edizione del 2026” : Il numero uno del Coni conferma l'intenzione di presentare la candidatura congiunta delle tre città per l'edizione invernale del 2026: "Abbiamo il sì di Milano e Cortina, ora aspettiamo anche quello di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara". Chiara Appendino, sindaca del capoluogo piemontese, aspetta però la decisione del governo: "Noi siamo a disposizione, ma le decisioni spettano all'esecutivo".Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - candidatura a 3 - senza capofila - . E Torino ci sta : Una candidatura unitaria a tre punte per le Olimpiadi invernali 2026, con Cortina, Milano e Torino tutte insieme e senza una città capofila. L'Italia inaugura un percorso inedito nella corsa ai Giochi,...

Olimpiadi 2026 - Malagò : "candidatura unitaria" : 21:50 - Sulla candidatura congiunta Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi invernali 2026, proposta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, la sindaca del capoluogo di regione piemontese Chiara Appendino dice che l'amministrazione comunale è disponibile ma solo se il governo deciderà in tal senso. Secondo Appendino "una candidatura unica sarebbe migliore" di una unitaria ma il sindaco rinvia appunto la decisione finale al governo nazionale. ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le possibili sedi di gara. Il progetto dell’Italia tra Milano - Cortina e Torino : Ieri il CIO ha avvallato la proposta dell’Italia di candidare tre città alla pari per le Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto del Coni è quindi quello di far correre Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino insieme in modo da avere una candidatura più forte. Nel caso di vittoria le gare verrebbero divise tra le tre città, con la creazione quindi di tre villaggi olimpici separati. Di seguito andiamo a scoprire le possibili sedi di gara, come riportato ...