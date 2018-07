Occhi al cielo per le Perseidi | le stelle cadenti di agosto | ecco come e quando vedere le

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli Occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

Occhi al cielo nella notte di Saronno : Occhi al cielo nella notte di Saronno: il commento La serata rientra nell'iniziativa 'I giovedì di Saronno' che si concluderanno il 2 agosto e che vedranno come ultimi due eventi spettacoli per bambini , giovedì 26, e una serata interamente dedicata agli animali , 2 agosto, . L'attività culturale inoltre prevede tante altre attività dedicate principalmente al cinema e al ...

Eclissi di Luna - il 27 luglio Occhi puntati al cielo. Ecco quando e come vederla : Dopo la superLuna blu di sangue di questo inverno, il nostro satellite torna a dar spettacolo. Il 27 luglio assisteremo all'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Quella sera, a partire dalle 21:30 circa la Luna sarà oscurata dal nostro pianeta per 103 minuti. Durante questo tempo, la Luna sarà di sangue, cioè prenderà un colore rossastro regalandoci un'atmosfera molto suggestiva.Sarà una notte ...

Saturno - Occhi al cielo per la notte in cui il pianeta con gli anelli sarà più luminoso che mai : Con l’arrivo dell’estate è più facile alzare gli occhi al cielo e godersi uno spettacolo emozionante. È finalmente arrivata la notte di Saturno, che stasera ruberà la scena in cielo mostrandosi nella sua veste più luminosa di tutto il 2018. Questa notte raggiunge infatti il punto di opposizione al Sole, “la condizione ideale per ammirare il pianeta e i suoi splendidi anelli”, spiega all’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione ...

