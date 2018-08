Nuovi televisori Sony 2018 | ecco la serie Master in 4K pronta per Netflix

Sui televisori - Xiaomi è un fiume in piena : Nuovi Mi TV 4X - 4C e Mi TV 4S a prezzi di saldo : In attesa di capire se questi televisori arriveranno in Italia, il mercato di casa vede il debutto di Mi TV 4X, 4C e due varianti di Mi TV 4S. prezzi da urlo L'articolo Sui televisori, Xiaomi è un fiume in piena: nuovi Mi TV 4X, 4C e Mi TV 4S a prezzi di saldo proviene da TuttoAndroid.