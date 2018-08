Nuovi casi di #Legionella nel milanese Nuovi controlli negli impianti a #Bresso

Legionella - 2 Nuovi contagi a Bresso : i casi salgono a 48 : Ancora due nuovi contagi di Legionella a Bresso, e il bilancio sale a quota 48 casi. Gli ultimi pazienti sono stati entrambi ricoverati, uno all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e l’altro al Niguarda di Milano, comunica l’Ats Città metropolitana di Milano che ha aggiornato il conteggio dei cittadini bressesi infettati dal batterio. Le persone ora ricoverate sono in totale 23: di queste 13 si trovano al Niguarda, 7 al ...

Legionella - Nuovi contagi a Bresso : i casi salgono a 46 : Sono saliti a 46 i cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio della Legionella. E’ quanto comunica l’Ats Città Metropolitana di Milano che aggiorna il bilancio con 4 nuovi casi segnalati. Di questi, una persona è stata ricoverata all’ospedale Sacco di Milano, una al San Gerardo di Monza e due all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Al momento sono in totale 23 i pazienti ancora ricoverati: 13 al Niguarda, 7 ...

Legionella a Bresso - salgono a 46 le persone contagiate : 4 Nuovi casi : Legionella a Bresso, salgono a 46 le persone contagiate: 4 nuovi casi L'Ats Città Metropolitana di Milano ha comunicato i dati aggiornati sull’epidemia, che finora ha provocato 3 vittime. I nuovi casi si registrano tutti nel Comune lombardo. Sono in corso analisi su 426 campioni prelevati nella città colpita dal ...

Legionella a Bresso - salgono a 46 le persone contagiate : 4 Nuovi casi - : L'Ats Città Metropolitana di Milano ha comunicato i dati aggiornati sull'epidemia, che finora ha provocato 3 vittime. I nuovi casi si registrano tutti nel Comune lombardo. Sono in corso analisi su 426 ...

Legionella - 4 Nuovi casi a Bresso : le persone infette salgono a 46. Analisi a tappeto nei condomini : Ci sono 4 nuovi casi di Legionella a Bresso. salgono così a 46 le persone, tutte residenti nel comune lombardo, che hanno contratto il batterio. Lo ha comunicato in una nota l’Ats Città Metropolitana di Milano specificando che delle nuove persone colpite dall’infezione, una è stata ricoverata all’Ospedale Sacco, un’altra all’Ospedale San Gerardo di Monza e altre due al Niguarda di Milano. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti ...

Legionella - salgono a 42 le persone contagiate a Bresso - 2 Nuovi casi : salgono a 42, da 40, le persone contagiate dall'ondata di Legionella che ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Lo comunica, in una nota, l'Ats Città Metropolitana del capoluogo lombardo. ...

Legionella - salgono a 40 le persone contagiate : 7 Nuovi casi : salgono a 40, da 33, le persone contagiate (i morti sono tre) dall’ondata di Legionella che in queste settimane ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Lo comunica, in una nota, l’Ats Città Metropolitana del capoluogo lombardo. Dei 7 nuovi casi tra ieri sera e oggi, 3 si sono presentati all’ospedale Niguarda, due sono stati ricoverati mentre uno ha ricevuto la terapia antibiotica domiciliare; 3 si sono rivolti e sono ...

Legionella - salgono a 33 le persone contagiate : 6 Nuovi casi : salgono a 33 le persone contagiate (i morti sono tre) dall’ondata di Legionella che in queste settimane ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Tra ieri sera e questa mattina sono infatti stati segnalati 6 nuovi casi tra cui quello di una paziente (anche lui come gli altri residente nella cittadina dell’hinterland milanese) che si trova in Calabria e che e’ quindi stato ricoverato all’ospedale Mater Domini di ...

Tre Nuovi casi di legionella in Lombardia : il numero dei contagiati è salito a 27 : Nei prossimi giorni 40 volontari andranno casa per casa a sanificare gli appartamenti delle palazzine popolari e quelli abitati da persone anziane, che sono le più colpite

Virus West Nile - registrati Nuovi casi in Veneto : scatta il piano di disinfestazione : Secondo caso in poche ore e terzo in appena due giorni di infezione dal Virus del tipo "West Nile", trasmesso dalle punture di zanzare infette del tipo Culex, in Veneto. Colpiti e ricoverati in ospedale nelle ultime ore un uomo di Mira e un altro di Pianiga, entrambi nella provincia di Venezia.Continua a leggere

Tre Nuovi casi di legionella a Bresso : il bilancio dei contagiati sale a 27 persone : Non cala, anzi, continua a salire ora dopo ora il numero di contagiati da legionella nel comune di Bresso, nord di Milano: a oggi sono 27 (forse 28) le persone per cui è stato accertato il contagio con il batterio. I morti sono tre: due persone di 94 anni e una di 84. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bresso, Simone Cairo, nel corso di una conf...

The Americans 2 tra aggressioni e Nuovi casi : i Jennings finiranno nei guai? Anticipazioni 2 agosto : The Americans 2 torna in onda su Rai4 per tenerci compagnia per tutto il mese di agosto con un doppio appuntamento settimanale per poi lasciare spazio alla terza stagione. Gli episodi della serie cult degli ultimi anni sono ancora inediti e il pubblico di Rai4 sta apprezzando questa sorta di maratona che la scorsa settimana ha regalato loro il finale della prima stagione e la première della seconda. Oggi, 26 luglio, l'appuntamento è fissato ...

Legionella a Brezzo (MI) : i casi salgono a 26 - possibili Nuovi picchi : “A oggi sono 26 le persone per cui è stato accertato il contagio da Legionella (Legionella pneumophila)“, compresi i tre anziani morti nei giorni scorsi: il dato è stato comunicato oggi dal Comune di Bresso, nel Milanese, in occasione di una conferenza stampa convocata per fare il punto sul picco di casi registrato nell’area. “La situazione è per me sotto controllo, tutte le autorità che dovevano attivarsi si sono ...

Due Nuovi casi di legionella a Bresso : il bilancio dei contagiati sale a 26 persone : Non cala, anzi, continua a salire ora dopo ora il numero di contagiati da legionella nel comune di Bresso, nord di Milano: a oggi sono 26 le persone per cui è stato accertato il contagio con il batterio. I morti sono tre: due persone di 94 anni e una di 84. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bresso, Simone Cairo, nel corso di una conferenza stamp...