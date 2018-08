Nuova patch per la versione PC di PUBG

Vampyr si aggiorna con una Nuova patch : Dontonod Entertainment pochi attimi fa ha reso disponibile una nuova patch per Vampyr su PS4, Xbox One e PC, la quale risolve alcuni problemi riscontrati dai giocatori, a seguire i dettagli. Vampyr: Tutti i dettagli sulla seconda patch A seguire i primi ma importanti fix apportati dalla patch: Ottimizzate le prestazioni su PC Modificata l’opzione Auto Lock Risolto il problema che impediva di entrare ...

Nuova patch per Asus ZenFone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...

Metal Gear Solid 5 : una Nuova patch permette di giocare nei panni di Quiet : Dopo circa un anno Metal Gear Solid 5 ha ricevuto una nuova patch che permetterà di vestire i panni di Quiet, il letale tiratore scelto protagonista del gioco principale.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Quiet sarà disponibile nelle missioni FOB, non sarà possibile personalizzarne il vestiario ma sarà in grado di recuperare saluta se rimane immobile, potrà scalare grandi altezze senza bisogno di una scala e ovviamente è nota la sua ...

Borderlands 2 : arriva oggi la Nuova patch non ufficiale della community : Shadowevil e il suo team di modder hanno lanciato la nuova "community patch" rigorosamente non ufficiale per il celebre Borderlands 2, riporta DSOgaming.L'aggiornamento porta con sé oltre 450 tra modifiche e correzioni in tutto il gioco, per cui se siete ancora tra i fedeli appassionati a questo titolo senza età si tratta in sostanza di un must have.La patch cerca di risolvere molti problemi e bug conosciuti nel gioco, oltre ad aggiustare ...

Una Nuova patch di Counter-Strike : Global Offensive impedisce ai giocatori in Belgio e in Olanda di aprire le loot box : Stando a quanto riportato da VG247.com, una nuova patch di Counter-Strike: Global Offensive rende impossibile l'apertura delle loot box ai giocatori in Belgio e in Olanda. Un provvedimento che Valve ha dovuto attuare in seguito alle richieste della Dutch Gaming Authority e della Belgian Gaming Commission, le autorità preposte alla regolamentazione del gioco d'azzardo in Olanda e Belgio.Ricorderete come non molto tempo fa l'Autorità olandese ...

Hollow Knight : il gioco si aggiorna su Nintendo Switch con una Nuova patch : Hollow Knight non è giunto su Nintendo Switch da molto che già si aggiorna con una nuova patch, riporta Destructoid.Come possiamo vedere il nuovo aggiornamento è la v1345 ed andrà a sistemare una serie di bug scovati fino a oggi.L'aggiornamento introduce inoltre anche il controller rebinding, funzione tanto attesa dagli appassionati assieme all'uscita del pacchetto Gods & Glory.Read more…

State of Decay 2 si aggiorna con la Nuova patch 2.1 : State of Decay 2 pochi giorni fa ha tagliato l'importante traguardo dei 3 milioni di giocatori, una cifra importante che testimonia l'apprezzamento da parte dell'utenza.Undead Labs, da parte sua, per non deludere i fan impegnati con il gioco, ha pubblicato un nuovo aggiornamento mirato a perfezionare l'esperienza offerta da State of Decay 2.Come segnala DSOGaming, ora è disponibile la patch 2.1 che, tra le tante novità elencate nel changelog, ...

Come cambia Overwatch con la Nuova patch : Elogi - Ricerca Formazioni e rework Symmetra : Overwatch ha grandi novità in arrivo per Symmetra, ma soprattutto sono in arrivo Elogi e Ricerca Formazioni con l'ultima patch. Il nuovo aggiornamento di Overwatch era molto atteso dai fan del gioco perché curiosi di vedere il rework di Symmetra e l'arrivo di nuove funzionalità. La nuova patch di Overwatch ha entusiasmato sia gli sviluppatori che i fan del gioco perché prevede dei cambiamenti interessanti. Tra le funzioni social introdotte ...

La Nuova patch di Skyrim VR migliora le prestazioni su PS4 : The Elder Scrolls V: Skyrim, che a questo punto è disponibile su tutto, è arrivato anche nel nascente mercato della realtà virtuale. Skyrim VR è stato lanciato per PlayStation VR alla fine dello scorso anno e, in seguito, è stato reso disponibile anche per altri headset VR all'inizio del 2018.Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt (dove potete leggere le patch note), apprendiamo che il gioco ha ricevuto un aggiornamento - il suo primissimo ...

Patcher : ecco perché le console di Nuova generazione avranno HDD : L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha recentemente rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla nuova generazione di console, riporta WCCFtech.In particolare Pachter ha spiegato perché ritiene che le unità di disco rigido rimarranno progressivamente sempre incluse nonostante costante crescita degli acquisti digitali. Le console future in particolar modo continueranno molto probabilmente a leggere i giochi su disco, questo ...