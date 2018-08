Nuoto | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara giorno per giorno Orari e programma

Nuoto - Europei 2018 - Ilaria Cusinato : “Ho lavorato bene - sono serena. L’obiettivo è Tokyo 2020” : Agli Europei di Nuoto di Glasgow una delle attese protagoniste sarà Ilaria Cusinato. La 18enne veneta è una delle atlete più promettenti del movimento azzurro e dopo aver strabiliato al Sette Colli, è pronta a ripetersi anche nella rassegna continentale, dove partirà tra le favorite nei 400 misti, con il sogno di riportare l’Italia sul gradino più alto del podio dieci anni dopo Alessia Filippi. In un’intervista rilasciata al Corriere dello ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti dieci anni dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera in cerca della consacrazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e dal 3 agosto, fino al 9, gli assi della piscina del Vecchio Continente si sfideranno per centrare il bersaglio grosso e conquistare il meglio possibile a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia si presenta con tante ambizioni e con alcune assenze. I forfait di Gabriele Detti e di Nicolò Martinenghi peseranno sulla prestazione di squadra ma la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha ...

Nuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Certezze da medaglia - possibili rivelazioni e giovani in rampa di lancio : Dal 3 al 9 agosto la piscina di Glasgow sarà teatro di sfide importanti tra i nuotatori che si contenderanno il titolo europeo. L’ItalNuoto si presenta ai nastri di partenza con qualche defezione (assenze di Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi) ma può comunque ambire ad un ruolo di primo piano con i personaggi noti e qualche volto nuovo. Andiamo a scoprire su chi si potrà puntare e chi invece potrebbe stupire. Certezze DA medaglia ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli - il tempo si è fermato. La seconda giovinezza del romagnolo a caccia di una medaglia : Sono trascorsi otto anni da quando Fabio Scozzoli, giovane ma non più giovanissimo, impose la sua legge agli Europei di Budapest conquistando due medaglie di cui una d’oro, facendosi conoscere a livello internazionale e ponendo le basi per il doppio argento iridato di Shanghai nella stagione successiva, che resta la migliore della carriera finora per lui. Già, finora… perchè oggi il ranista romagnolo, esperto ma non ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini - dopo il Mondo è assalto al Vecchio Continente : “L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio (Minisini ndr.) e Manila (Flamini ndr.) dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre“. Con questi ...

Nuoto - Europei 2018 a Glasgow dal 3 al 9 agosto : programma completo e orario diretta TV : Gli appassionati di Nuoto non potranno perdersi i Campionati Europei di Nuoto 2018, in programma a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 9 agosto: si tratta della rassegna più importante, con l’Italia che scenderà in vasca, auguriamocelo, da protagonista, a caccia di medaglie. Europei Nuoto 2018 dal 3 al 9 agosto: il programma completo delle gare e gli orari diretta TV Le premesse ci sono tutte, a cominciare dai nostri fiori ...

Nuoto - Europei 2018 : le iscrizioni gara dell’Italia. Butini : “Daremo il massimo - curiosità per le staffette” : Sempre più vicino il debutto: dal 3 al 9 agosto il Tollcross International Swimming Centre sarà il luogo centrale per quanto riguarda gli Europei di Nuoto, che si svolgeranno in quel di Glasgow. Ci si aspetta tantissimo, come di consueto per la rassegna continentale, dalla nazionale tricolore. Oggi sono state annunciate tutte le iscrizioni gara dell’Italia. Domenico Acerenza (CC Napoli) 400, 800 e 1500 stile libero Filippo Berlincioni (CC ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Ci sono tutte le stelle - da Bruni a Ruffini : Dall’8 al 12 agosto, al Lago Loch Lomond -Trossachs National Park, a circa 30 chilometri da Glasgow, saranno in scena gli Europei di Nuoto di fondo. Appuntamento importante anche in chiave Italia: la nazionale delle acque libere ha sempre portato tantissime medaglie a livello continentale per il Bel Paese. Saranno tredici gli azzurri protagonisti in terra scozzese: annunciate oggi le convocazioni. Questi i convocati: Matteo Furlan (Fiamme ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Minisini-Flamini sognano l’oro : “L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio e Manila dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre” così Pabrizia Giallombardo, direttore tecnico ...

Nuoto - Butini : 'L'Italia sarà protagonista agli Europei'

Nuoto - Europei 2018 : Italia competitiva nelle staffette. Una possibile miniera importante di medaglie : Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) è pronto ad animare la scena dal 3 al 9 agosto per l’edizione 2018 degli Europei di Nuoto. L’Italia si presenta a questa rassegna continentale con qualche assenza: Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi non saranno al via. Tuttavia la squadra guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punterà a far bene, anche mettendo in mostra alcune delle giovani promesse. Tra le ...