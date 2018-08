Numeri da record per il VII Narnia Festival di Cristiana Pegoraro Molti sold out tra i

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito dell’Hungaroring ai raggi X - il record della pista e tutti i Numeri : Il circus della Formula Uno si trasferisce a Budapest per la dodicesima tappa della stagione 2018 , che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 luglio sul tracciato dell’Hungaroring. La pista ospita il GP d’ Ungheria per la 33esima volta consecutiva, infatti la prima corsa di Formula 1 su questo tracciato risale al 1986, in cui risultò vincitore Nelson Piquet dopo un sorpasso spettacolare ai danni di Ayrton Senna. Ormai si può ...

Modica Summer Fest : Numeri da record per notte bianca e schiuma Party : Il Modica Summer Fest colleziona già record di presenze. Lo scorso weekend con la notte bianca in piazza Mediterraneo e l'atteso schiuma Party

Il record dell’export di prodotti made in Italy spiegato in 5 Numeri : (Foto: Alma Laboris) Il 2017 è stato un anno record per le esportazioni italiane. Una crescita significativa, particolarmente nei mercati extra-europei, confermata dai numeri presentati dal rapporto Ice, l’agenzia per la promozione delle aziende italiane all’estero. Performance particolarmente positive dei nostri prodotti si sono registrate in Cina (22%), Brasile (19%), Russia (19%), Sud Africa (16%) e Stati Uniti (10%). In Europa ...