Novara e Catania ripescate in Serie B

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Serie B - 6 richieste di ripescaggio : Catania-Novara in prima fila. In C 4 posti : Sei domande per i tre posti lasciati liberi dalle mancate iscrizioni di Bari, Cesena e, al momento, Avellino. Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella hanno presentato domanda di ...