Non aveva più speranze di vita | 13enne salvata al Meyer di Firenze con un super-intervento

Bimba salvata a Firenze - in Brasile Non aveva speranze : Una Bimba di 13 anni è affetta da una malattia congenita che aveva reso necessario ricostruire l’intestino. Si trattava di un intervento chirurgico molto complesso. La ragazzina era arrivata dal Brasile in Italia, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. aveva già subito due operazioni non andate a buon fine, dopo le quali i medici non le avevano dato nessuna speranza di sopravvivere. Firenze, l’operazione che salva la vita ad ...

Sofia Non ce l'ha fatta : aveva raccontato il suo calvario : Sofia Calliope Zilio, 26 anni, è morta lunedì. Migliaia i follower che la seguivano. aveva cantato per i bambini malati di...

Quello che Non avevamo notato di Marchionne : Con i tantissimi che hanno voluto ricordare Sergio Marchionne (tra i quali Lapo, gigante dell’umanità di famiglia), anche Giorgio Armani (simpatico a sua volta, almeno a noi): “Dell’uomo – ha scritto Armani – ho sempre apprezzato la forza morale, del manager l’onestà intellettuale, del protagonista

La verità sulla morte di Marchionne : Non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Sampmania : 'Non l'eroe che meritavamo - ma quello di cui avevamo bisogno' : Ormai lo avrete capito, sono appassionato di film di supereroi, in particolare del mondo Marvel. Posso però fare un'eccezione per Batman . Gli Avengers mi perdoneranno l'infedeltà, ma ho un amore sviscerato per la trilogia di Nolan. Ne Il Cavaliere Oscuro, il commissario Gordon dice ...

Josefa Non aveva lo smalto quando è stata salvata : sveliamo tutte le bufale sulla naufraga dell'Open Arms : L'ennesimo oltraggio per Josefa, dopo quello di essere stata 48 ore in mare, arriva dall'odio web: «è una naufraga ma con smalto». Post pieni di odio all'indirizzo...

Open Arms svela la "bufala" su Josefa/ "Non aveva lo smalto" - ma su Twitter esplode l'odio contro la donna : Josefa, salvata con le unghie dipinte di rosso, la fake news diventa virale: "Non aveva lo smalto, le volontarie di Open Arms lo hanno messo dopo per distrarla...".

Josefa Non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Balalaika - il giallo di Belen e Ilary assenti all'ultima puntata : bomba-Mediaset - cosa Non avevano ancora svelato : Le vacanze con la famiglia e l'impossibilità di cambiare il biglietto aereo. Sarebbe questo il motivo per cui Belen Rodriguez e Ilary Blasi non sarebbero potute essere presenti all'ultima puntata di ...

Amadeus e i tre anni bui a Mediaset : 'Mia moglie mi aveva detto di Non farlo' : Con l'esperimento televisivo 'Ora o mai più', che ha superato la media del 20% di share nelle quattro puntate della prima edizione, Amadeus può andare in vacanza più che soddisfatto dei risultati ...

Spiagge sicure - mi ricordo di Mario e del suo lavoro che di sleale Non aveva proprio niente : Lo ricordo bene Mario, si faceva chiamare così. Una camicia bianca larga al punto da consentirgli di trascinare una borsa piena all’inverosimile di oggetti luccicanti e di pietre colorate. Lo ricordo bene perché per oltre 20 anni in quel tratto di spiaggia della provincia di Taranto è stato un ospite fisso al pari delle conchiglie e dei pesciolini che pizzicavano in acqua le gambette delle mie bambine. Beneducato nei modi come solo gli indiani ...

'La nave Non aveva i permessi - perdita di credibilità per il porto' : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell'associazione Ops , Operatori portuali salentini, sul mancato arrivo del traghetto Prince della Europeanseaways. Il mancato arrivo del primo viaggio di linea ...

