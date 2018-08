NOMINE RAI | LEGA | “AVANI CON FOA | CDA RAI OPERATIVO” Ultime notizie | Berlusconi | “no a

Sulle NOMINE della Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

NOMINE RAI - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

NOMINE RAI - Renzi : "Lega e M5S umiliano Camera e Senato" : Matteo Renzi all’attacco sulle Nomine Rai: dopo la bocciatura di Marcello Foa a presidente della tv pubblica in Commissione Vigilanza, grazie all’asse Pd-Forza Italia che non ha partecipato al voto, l’ex presidente del Consiglio ce l’ha con Matteo Salvini e l'altro vicepremier Luigi Di Maio che anziché cambiare nome ripropongono lo stesso Foa in totale spregio delle Camere.La nuova legge sulla RAI attribuisce molti poteri al Direttore ...

NOMINE RAI - bocciato Marcello Foa : Niente presidenza Rai per Marcello Foa. Lo ha stabilito la Commissione di Vigilanza sulla Rai a cui era vincolata la nomina di Marcello Foa, proposta dal ministro dell’Economia Giovanni Tria e sostenuta dal governo gialloverde. Per ottenere la presidenza il giornalista milanese avrebbe dovuto raggiungere 27 voti favorevoli su 40, cioè i due terzi, come previsto dalla legge. I pareri positivi sono stati invece 22. Pd, Leu e Fi, presenti, ...

