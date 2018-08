No all’esclusione dei docenti con servizio nelle scuole paritarie

scuolainforma

: @AlessandroMil17 L'Hanno votata tutti ad esclusione dei 5 stelle che all'ultimo hanno cambiato idea con un pretesto. - TramontiGiorgio : @AlessandroMil17 L'Hanno votata tutti ad esclusione dei 5 stelle che all'ultimo hanno cambiato idea con un pretesto. - DirittiSalute : Detenute condannate per “reati ostativi” ed esclusione dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori:… - RichardOstiante : RT @GiurPen: Detenute condannate per “reati ostativi” ed esclusione dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori: incostituzi… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L’esclusione delsvolto, come requisito di accesso al concorso straordinario contenuto nell’ emendamento al Decreto dignità, ha provocato un’ondata di polemiche tra i diplomati magistrali. In base ad alcune Stime è stato calcolato che almeno il 75% dei, con prevalenza al Sud, si vedrebbe Impossibilitato a partecipare al concorso straordinario. … L'articolo No all’esclusione deiconproviene da Scuolainforma.