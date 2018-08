Nigeriano violenta una 13enne Poi massacra il cuginetto che la difende

ilgiornale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Questa notizia sicuramente nei tigì non la troverete". A darla su Facebook è proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che, bruciando anche le agenzie di stampa, riferisce dell'ennesimo caso di violenza sessuale ai danni di due bambini. Ieri sera a Battipaglia, comune di 50mila abitanti in provincia di Salerno, un richiedente asiloha palpeggiato una ragazzina di 13 anni e ha aggredito ildella piccola che aveva provato a intervenire perrla. "Con il decreto sicurezza che ho in mente - annuncia il leader della Lega - questi delinquenti dovrebbero essere subito espulsi, altro che asilo o tutele"."È uno schifoso". Salvini taglia corto. Il fatto di cronaca che riporta su Facebook è agghiacciante. Ed è allarmante come sia passato sotto traccia e non abbia trovato spazio nelle cronache nazionali. È stato, infatti, lo stesso ministro dell'Interno a darne ...