Niente ritorno dell’articolo 18 né reddito di cittadinanza | i no di governo e M5s sul

Maldini : 'Milan incancellabile - ma ancora Niente per il ritorno. Ronaldo alla Juve? Molto bello - non per gli altri...' : ... sia professionalmente che personalmente: ho fatto quello che ho fatto nel mondo del calcio e mi sono realizzato come uomo. Il massimo a cui potevo aspirare, soprattutto a quell'età'. PAPA' CESARE - '...

Andre Agassi apre al ritorno nello staff di Djokovic : “siamo stati in disaccordo - ma Niente rancori. Se Nole chiama…” : Andre Agassi è pronto a tornare nello staff di Novak Djokovic? Nelle scorse settimane i due si sono detti addio a causa di opinioni divergenti, ma in caso di bisogno il coach americano tornerebbe volentieri Nelle scorse settimane Andre Agassi e Novak Djokovic si sono detti addio. Il rapporto di collaborazione fra i due si è interrotto a causa di continui punti di vista differenti, particolarmente su come affrontare il persistente problema ...

Niente più “Tiki Taka Russia” : il ritorno di “Balalaika” segna la fine del programma di Pardo - ma gli spettatori non gradiscono : Via Pierluigi Pardo e ”Tiki Taka Russia”, si torna a ”Balalaika”: gli spettatori dei Mondiali di Russia 2018 non gradiscono la scelta di Mediaset “Tiki Taka Russia“, programma di commento alle partite dei Mondiali di Russia 2018, non andrà più in onda. Con il trasferimento delle partite da Italia Uno a Canale 5, al programma di Pierluigi Pardo si sostituirà la trasmissione ‘Balalaika‘. ...

Stefano De Martino : “Ritorno di fiamma con Belen? Non serve a Niente” : Stefano De Martino e Belen Rodriguez non tornano insieme: l’intervista del ballerino a Diva e Donna Nessun ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. De Martino ha seccamente smentito un ricongiungimento con l’ex moglie. Il ballerino e la showgirl argentina hanno ora trovato un equilibrio per il bene del figlio Santiago e non intendono rovinarlo […] L'articolo Stefano De Martino: “Ritorno di fiamma con Belen? Non serve a ...

Marion Bartoli si arrende - Niente ritorno in campo : 'Troppo dolore - non riesco a giocare' : Marion Bartoli non tornerà nel circuito Wta. La campionessa di Wimbledon 2013 , che aveva chiuso la sua carriera proprio qualche settimana dopo il trionfo londinese, sarebbe dovuta rientrare in un ...

Rispoli : 'Al ritorno Niente calcoli. Tifosi? Fanno la differenza' : All'anti vigilia del ritorno playoff contro il Venezia, parla Andrea Rispoli che intervistato da Sky Sport ha detto: ' Domenica non dovremo fare calcoli : dobbiamo interpretare la partita allo stesso modo dell'andata di Venezia. Dobbiamo giocare con molta intensità e cercare di raggiungere l'...