Netflix | i film che spariscono ad agosto

Netflix a Venezia con “Sulla mia pelle”/ Il film sul caso Cucchi scatena le polemiche : Anec e Anem protestano : La questione Netflix si apre anche alla Mostra di Venezia dopo Cannes. Il caso scoppia sul film "Sulla mia pelle" dedicato al caso Cucchi. Anec e Anem contro Barbera(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles – che segnano l’inizio della decadenza di Cannes : Mentre Alberto Barbera presentava alla stampa la line up del Festival di Venezia 2018, nelle caselle di posta degli addetti ai lavori è arrivata la mail di Netflix. “Netflix alla 75esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia”. Sei titoli sei, tra Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti. E già questa sarebbe una notizia. Visto che al Festival di Cannes 2018 Netflix non ci era nemmeno andata. Anzi, ha proprio ritirato le cinque ...

Il caso Cucchi è diventato un film prodotto da Netflix : La cronaca che diventa storia insomma, la storia che tenta di non dimenticare e imparare la lezione, affinché mai più possa ripetersi una morte nell'ultimo posto dove ci si aspetterebbe di morire, ...

'Sulla mia pelle' - ecco il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a Venezia : Racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi il film 'Sulla mia pelle' profotto da Netflix che aprirà la sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia. Diretto da Alessio Cremonini, ...

Alessandro Borghi nel trailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Stefano Cucchi : la sua storia diventa un film per Netflix - il trailer (VIDEO) : Quello di Stefano Cucchi è stato uno dei casi di cronaca più controversi dell'ultimo decennio [VIDEO], a distanza di quasi nove anni dalla morte dell'allora trentunenne romano infatti, la sua storia, così come l'evoluzione dei diversi processi legali che ne sono scaturiti, continua a far discutere, occupando le pagine di quotidiani, settimanali e siti internet, nonché innumerevoli spazi nelle trasmissioni televisive. La discussione, con ogni ...

Sulla mia pelle - il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi : Nel ricco calendario di proiezioni annunciato per la prossima Mostra del Cinema di Venezia spicca in particolare un titolo italiano che andrà ad inaugurare la sezione Orizzonti, quella cioè dedicata ad autori e registi emergenti: si tratta di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. La pellicola tratta degli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi, ragazzo trentenne morto nel 2009 mentre si trovava in custodia cautelare dopo essere stato trovato in ...

Ferzan Özpetek presto su Netflix : "Ma prima un nuovo film" : Ferzan Özpetek conferma i contatti con Netflix per un progetto seriale, ma i tempi sono lunghi. Ferzan Özpetek al Giffoni Film Festival conferma i rumors di un progetto seriale per Netflix: "Ci sono stati due incontri, ma ci vuole ancora tempo. Non basta parlarne una volta per realizzare qualcosa: i tempi sono lunghi prima che si trovi un accordo. E poi ho bisogno di tempo in questo momento" dice il regista che due anni fa, sempre a ...

Netflix prepara 2 serie e 3 film ispirate ai fumetti di Mark Millar : Ora si fa sul serio, dopo l’acquisto da parte di Netflix del Millarworld, l’etichetta di Mark Millar, e l’annuncio della produzione da parte del colosso dello streaming del fumetto The Magic Order, si attendeva l’annuncio degli adattamenti delle opere del geniale autore in serie tv. Sappiamo cosa aspettarci: nell’ordine diventerà una serie tv Juppiter’s Legacy e American Jesus, mentre saranno trasposti nella ...

Millarworld - Netflix annuncia tre film e due serie tv : Se Disney ha Marvel e Warner ha Dc Comics, da qualche tempo anche Netflix ha la sua casa di fumetti da cui attingere interi universi narrativi: la decisione, l’anno scorso, di acquisire la Millarworld di Mark Miller va proprio in questo senso. Dopo l’annuncio del progetto su The Magic Order, infatti, la piattaforma di streaming ha fatto conoscere quali sono gli altri titoli a cui sta lavorando con l’autore di classici come ...