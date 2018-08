Nessuna missione è impossibile per Tom Cruise a parte l’amore

“Juncker ubriaco? Nessuna sbornia - ha la sciatica”. Commissione Ue smonta gossip sul presidente : “Juncker ubriaco? Nessuna sbornia, ha la sciatica”. Commissione Ue smonta gossip sul presidente Un video che circola da ieri mostra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker che si muove a fatica, sorretto da due persone che lo aiutano a salire le scale. Il portavoce della Commissione mette a tacere i pettegolezzi: “Si è trattato […] L'articolo “Juncker ubriaco? Nessuna sbornia, ha la sciatica”. Commissione Ue smonta ...

“Juncker ubriaco? Nessuna sbornia - ha la sciatica”. Commissione Ue smonta gossip sul presidente : Un video che circola da ieri mostra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker che si muove a fatica, sorretto da due persone che lo aiutano a salire le scale. Il portavoce della Commissione mette a tacere i pettegolezzi: "Si è trattato di un attacco molto doloroso di sciatica accompagnato da crampi".Continua a leggere

Tria in Commissione Bilancio : «Obiettivo crescita - ma Nessuna manovra correttiva» : «Il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di...

Anzaldi : Nessuna autosospensione o dimissione di Paolo Ferrara : Anzaldi: solita balla di Luigi Di Maio Roma – Di seguito le parole di Michele Anzaldi, deputato del Pd. “Non c’è stata alcuna autosospensione, né dimissioni del capogruppo M5s in Campidoglio Paolo Ferrara, indagato nell’inchiesta per corruzione sullo Stadio della Roma con il sospetto di aver chiesto per sé e il suo collegio elettorale di Ostia progetti, utilità e assunzioni per la sua corrente. Come al solito si tratta ...