Nel Mezzogiorno si riparta con un Social compact

(Di mercoledì 1 agosto 2018) È un vero e proprio colpo al cuore quel che si legge nel rapporto Svimez: la carenza di servizi pubblici al Sud determina un diritto di "cittadinanza limitata" per milioni di italiani. L'articolo 117 della Costituzione parla di livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini: è un principio drammaticamente disatteso al Sud.Le responsabilità sono ampie: di certo la politica economica dei governi della sinistra non ha migliorato la situazione e i primi mesi del governo di Giuseppe Conte sono stati finora un'occasione sprecata, tra provvedimenti di mera propaganda sui vitalizi e misure ideologiche e dannose per il lavoro.Nel riparto della spesa statale in favore degli enti locali, ma anche nelle scelte di politica sanitaria e di welfare, il Sud è penalizzato dal criterio della spesa storica e da una interpretazione sbagliata della ...